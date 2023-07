Négy csoportban tanulták a színdarabokat a táborozók, és közben forgószínpadszerűen foglalkozásokon vettek részt Bangáné Somogyi Veronika, Horváth Júlia, Darabosné Karba Katalin és Frank-Sziklai Márta vezetésével – tudtuk meg az utóbbi táborvezetőtől. Élménypedagógiai, bizalomfejlesztő, önismereti, csapatépítő, nyelvi, mozgásos játékok váltották egymást az öt tábori nap alatt. A nyár veszélyeiről is hallhattak a gyerekek, szerdán íjászkodtak a kolostorromnál Török Péter vezetésével, métáztak, számháborúztak, fagyiztak, és a népszerű patakozásból sem maradtak ki. Egyik nap vendégségben jártak a Malomportán, ahol langallót sütöttek a kemencében. Karkötőt és jelvényt készítettek, társasjátékoztak is – és a számtalan program mellett a kultúrházban próbálták szorgalmasan és nagyon lelkesen az idén választott mesejátékokat: Csukás István Sün Balázsát; Móra Ferenc Az asszonyok tüköréből című művét és a Hófehérkét.

Az idén is saját kezűleg készültek plakátok (a gyerekek a péntek esti előadásukra meghívták szüleiket, rokonaikat, sőt, az egész falut, és a tavalyról őrzöttek mellé néhány új díszlet is jutott a pénteken telt ház előtt bemutatott darabokhoz. A színdarabok az általános iskolásokat mozgatták meg. A részt vevő középiskolás diákok zenéltek az esten: az egyikük énekelt, a többiek ritmushangszerrel kísérték. Az évek óta júliusra időzített, mozgalmas, sok-sok kreatív játékkal, programokkal és vidám pillanatokkal teletűzdelt Csúzlis tábor előadása is a Szent Anna-napok része volt, amelyek már a héten szerdán, Anna napján elkezdődtek.