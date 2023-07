„Forrásunk a kortárs magyar költészet. Formánk a kötetlenség. Ebben a térben az élőbeszéd, a hétköznapi, észrevétlenül fordul át lírába. Nem adózunk különös tisztelettel a felkent lírának, mint inkább kitereljük a verslábakat a templom elé. Szállóigék és fülbemászó dallamok kelnek útra és hirdetik, hogy a költészet ma sem egy szűk, intellektuális réteg hobbija. Mint valamennyi ősi művészet, a líra is itt van velünk számtalan helyen, hol reklámszlogennek, olykor dalszövegnek álcázva magát.

A gyerek ma is felkacag egy-egy páros rímen, a reménytelen kamasz ma is tollat ragad, hogy megfogja a felfoghatatlant, a költők ma is megfogalmazzák korunk szellemét, annak ellenmondásaival és szépségeivel” – így szól Pál András és Rozs Tamás estjének ajánlója. Most, amikor a vers újra divatba jött – a zenés-verses est címe Orbán Ottó verssorát parafrazeálja: „Most, mikor a vers épp kimegy a divatból…”

Az idézett, fölidézett Orbán Ottó-vers zárlata pedig így szól: „…nincs nevetés könny nélkül: azé a jövő, aki minden észérv ellenére sem adja föl.” Ennél többet erről nem is lehet mondani. Talán csak annyit, hogy Pál András és Rozs Tamás a múlt évben már nagy sikerrel lépett föl a kőszegi Festetics-palota udvarán, az első várszínházi Köz-Játék Fesztiválon, akkor Petri-esttel. Július 16-án pedig Erdős Virág, Háy János, Gergely Ágnes, KAF, Kemény István, Kukorelly Endre, Nádasdy Ádám, Oravecz Imre, Peer Krisztián, Terék Anna, Várady Szabolcs, Vida Kamilla szólal meg a színész-zenész páros által.

Mindeközben a Köz-Játék Fesztivál Gyerekudvarában, a Zwingernél jobbnál jobb gyerekelőadásokat láthat a közönség. Szombaton például a Cipőmese – Szerelmetes tulipántom című mesével Marica Bábszínháza érkezik. Topánka királykisasszony és Bakancs Bandi nagy találkozásáról szól a történet – és arról, hogy bárkiből lehet (mese)hős.

Hiszen: „Mindannyian egy cipőben járunk: keressük a párunk!” Július 18-án a Gyerekudvar házigazdája, a Mesebolt Bábszínház Királyok Könyve sorozatából következik a Szent László-epizód, Gyurkovics Zsófia előadásában. És el ne feledjük, hogy ma és holnap a várszínház nagyszínpadán: Miért pont kivi?, a várszínház és a Rózsavölgyi Szalon koprodukciós bemutatója. A francia kortárs darab Magyarországon – és francia nyelvterületen kívül – most kerül színre először. Ezekben a percekben csak bízni tudunk abban, hogy az eső nem viszi el a csütörtöki premiert. Kell egy szekrény.