A 2011-ben alakult 3F-K városi fotóklub minden évben bemutatkozik, rendszerint az alkotók kedvenc témáiból válogatott fotókkal. A közös tárlatokon kívül kisebb-nagyobb csoportos, illetve önálló kiállításokon is megmérették már magukat a fotósok, gyakran közös témák köré építve egy-egy tárlat anyagát. Az autók és motorok, a harcos arcok, a tánc vagy éppen az ezerarcú Rába is adott már témát az alkotócsoport tagjainak, akik remélik: az objektív látásmód mellett szubjektívek is lehetnek, és a falakon felismerhetők lesznek a fotók készítői, már a nevek elolvasása előtt is. A kiállítás megnyitóján Pálóczi Zsuzsanna, a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igazgatóhelyettese idézte a múltat: a fotóklubot 2011-ben 21 fővel alapította Jámbori Tamás, Fekete Tamás és Klemencsics Sándor.

Az első három évben gombostűs kiállításokon állították ki munkáikat a fotósok, majd 2014 decemberében már keretekbe tehették a képeket, köszönhetően a körmendi önkormányzat támogatásának. A Lencsevégen című sorozat 2016-ban indult, szintén három évadot élt meg, 2019-re pedig akkora kiállítási anyag jött össze, hogy már csak a Sala Terrenában tudták elhelyezni. A pandémia alatt is alkottak a fotósok, akkor közösségi oldalakon, internetes felületeken mutatták be műveiket.

A tárlathoz kapcsolódóan beszélgetés lesz 18-án

Fotó: Szendi Péter

A mostani (14.) tárlatra tizenöten hozták el munkáikat, amelyeket Bebes István, Körmend polgármestere méltatott. Bedőcs Gyula a Várkert, a Rába-part változatos élővilágának megörökítője, Benkő Bea számára egy szép női vagy kedves gyermekarc ad témát. Izabell, vagyis dr. Yi Xiao Bai olyan dolgokat fényképez, amelyek mellett sokszor elmegyünk, ezúttal felhőangyalokat. A legfiatalabb alkotó, Gazsi Margaréta kísérletező táncfotói egyediek, természetfotói pedig a táj végtelenségét idézik. Fekete Tamás, Jámbori Tamás és Jene Sándor fotói sok hazai és külföldi pályázaton megfordultak már, ezek többnyire kísérletező táncfotók, aktok, portrék változatos téma- és formavilágában. Jene Sándor ezúttal az asztrofotózásból is hozott bemutatót „csillagjárás képében”.

Károlyi Barnabás is mindig megtalálja a környezet apróságaiban, a tájban az egyszerű tájábrázolásnál jóval többet mondó pillanatokat, érzelmeket. Fotói szintén többször szerepeltek már nívós pályázatokon. Klemencsis Sándor egy tavaly nyári fotózás képsorozatát hozta el idén, Kukor-Vilics Eszter önálló kiállítási anyagából válogatott, Pál János különleges pillanatok megörökítésére törekedett. A klubtitkár, Pálóczi Zsuzsanna makrólencsén át mutatja be a parányi élővilágot, Lakosi Miklós a természeti környezetből nagyított ki részleteket. Major Lívia képein az utazás csendes pillanatai, és a nagyváros nyüzsgő élete látható.

Vörös Péter anyagában portré és esküvő is megjelenik. A kiállításhoz kapcsolódóan a kötetlen beszélgetés lesz augusztus 18-án, 17 órakor.