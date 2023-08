Ha valaki néhány percnyi nyugalomra vágyna a forgatagban, annak érdemes betérni a Művészetek Utcájába. Itt nem csak szebbnél szebb kézműves portékákból válogathatnak az érdeklődők, de magukkal az alkotókkal is találkozhatnak. Tárczy Orsolya például saját vászonra feszített festményeivel és egyéb apró termékekkel - többek között medállal, fülbevalóval, könyvjelzővel - várja az érdeklődőket. Aki szeretne, az élményfestést is kipróbálhatja a standjánál - azt ígérte: 10-15 perc és kész is a mű.