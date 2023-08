Vukán György 1941-ben Budapesten született. Szülei Kőszegre költöztek, ahonnan nyolc év múlva Szombathelyre települtek át. A modern magyar jazz sokoldalú alakjának emléke elevenen él a kőszegiekben. Az ő és családja emlékét két tábla is őrzi a városban. Halálának évében, 2013-ban a város posztumusz díszpolgári címmel ismerte el érdemeit. A cím nemcsak zenei teljesítményt méltányolta: odaítélésében szerepet játszhatott a díj is, amit Vukán alapított: „Alulírott Vukán György 1984-ben, arra az elhatározásra jutottam, hogy a zene eredeti egyensúlyviszonyainak helyreállítása érdekében díjat alapítok Creative Art Díj néven. Célom az volt, hogy a díjjal felhívjam a figyelmet a kreativitás szükségességére, segítsem a rögtönzés fontosságának becsületét, és inspirációt gyakoroljak felélesztésére, ahogy ez valamikor is alapja volt a zenei létnek. Sajnos főként a XX. században a zene kettészakadt zeneszerzőkre és előadókra, mely – kétségtelen előnyei ellenére – hihetetlen mértékben vissza- és háttérbe szorította a kreatív embert, aki egy személyben szerző és előadó. Mert a zenész elsősorban attól zenész, hogy a saját gondolatait játssza. Ez egy személyben kell, megvalósuljon. Azt mondják, nehéz. Nem könnyű, de ezért nagy dolog a művészet.”

A Creative Art Díjat a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) vette a szárnyai alá. A 7., Kőszegen sorrendben 5. tehetségtámogató versenyt és koncertet rendezte meg az FTI. A Zsinagógában a versenyzők öt-húsz perces rögtönzött darabot játszottak el a helyszínen kihúzott témára zongorán. A fő elvárás az volt, hogy kerek, megformált, értékes, és spontán zenemű jöjjön létre, magas szintű hangszeres előadásban. Binder Károly, zongoraművész, iASK-ösztöndíjas megnyitójában felolvasta Vukán György alapítólevelét, beszédében kiemelte, hogy a zene nem stílus kérdése. A versenyzők Bach fugaművészetéből, Sztravinszkijből kaptak feladatot, és saját témát is hozhattak. Minőség, őszinteség, katarzis a lényeg, mondta Binder Károly. S megemlítette, hogy Budapesten szobrot készülnek állítani Vukánnak, míg Kőszegen kreatív művészeti központ viseli a nevét.

Négy zenész jutott a döntőbe: Horváth Szabolcs Péter, Kiss Károly László, Bartokos Botond és Ittzés Péter. A zsűri végül két 1. és két 2. helyezettet hirdetett ki, megosztva közöttük a pénzjutalmat. A két második helyezett Bartokos Botond és a Kiss Károly László lett, a két első helyezett pedig Horváth Szabolcs és Ittzés Péter.

A díjátadóra és a gálakoncertre a Vukán Kreatív Művészeti Központban került sor, amelyen az esemény résztvevői és a zsűri tagjai, Binder Károly és Oláh Kálmán zongoraművészek, valamint az előző verseny győztese, Várallyay Petra is részt vettek.