Mint arról korábban írtunk: augusztus 8. és 12. között Oberschützenben és Szombathelyen nemzetközi zongora-mesterkurzust szervezett Kiss Márton vasi zongoraművész. A képzésen résztvevő hat növendéke, valamint Mauritio Moretti olasz zongoraművész, karmester, a kurzus vezető tanára és Kiss Márton zongorajátékát is hallhatta a nagyérdemű a szombati zárókoncerten.

A Bartók Teremben az est házigazdájaként Kiss-Vincze Eszter köszöntötte a szép számban megjelent vendéget, majd egymás után mutatta be az előadókat. Megismerhettük a hat növendék egyelőre még rövid, ám annál figyelemre méltóbb eddigi zenei pályáját. Szöulból, Tokióból is érkeztek a kurzusra, de Szombathelyhez kötődő fiatal és tehetséges zongoraművészek magával ragadó játékát is élvezhette a közönség. Chopin, Debussy és Dohnányitól a Változatok egy gyermekdalra című zeneműve jóvoltából a Hull a pelyhes fehér hó dallamai is felcsendültek.