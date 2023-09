A nézők esetenként már hónapokkal az országos mozibemutató előtt láthatják a budapesti Puskin mellett a békéscsabai Centerben, a debreceni Apollóban, a győri Rómer Házban, a kecskeméti Otthon moziban, a miskolci Uránia-Béke moziban, a nyíregyházi Krúdyban, a pécsi Apollóban, a szegedi Belvárosiban, a székesfehérvári Barátságban, a szentendrei P'Art moziban, a székesfehérvári Barátságban, a szolnoki Tisza moziban, a szombathelyi Agorában és a veszprémi Fotonban a Mozinet Filmnapokon szereplő filmeket, havonta egyet - közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.

Októberben a világ legrangosabb fesztiváljának fődíját, a cannes-i Arany Pálmát elnyerő lélektani krimi, az Egy zuhanás anatómiája című filmben Sandra (megformálója Sandra Hüller) sikeres német írónő, aki francia férjével és látássérült gyerekével él a francia Alpok egyik kis falujában. A férfi váratlanul meghal, nem egyértelmű, hogy baleset, öngyilkosság vagy gyilkosság történt. A film az eseményeket végig a feleség szemszögéből követi, miközben a néző számára is kérdéses az ártatlansága. Az Egy zuhanás anatómiája több bűnügyi történetnél: Justine Triet rendezőt a házasság és az emberi kapcsolatok rétegei érdeklik.

Az Életrevalók és az Eszeveszett esküvő francia alkotói, Éric Toledano és Olivier Nakache az idei karácsonyi szezonban vígjátékkal térnek vissza: az Egy nehéz év című filmet a Filmnapok nézői már novemberben láthatják. A történet főhőse, Albert (Pio Marmai) kisstílű semmirekellő, aki felnőtt fejjel sem jut előbbre az életben. A sors összehozza a kényszeresen vásárló Brunóval (Jonathan Cohen), akivel elmegy egy klímaaktivista gyűlésre. A két férfit nem igazán érdekli a Föld megmentése, de egy vonzó tüntető (Noémie Merlant) miatt az ökoharcosok között maradnak.

A 2023-as év kritikus- és közönségkedvenc romantikus filmje, a Filmnapokon decemberben látható Előző életek (Past Lives) szívszorító történet az életre szóló döntésekről, kihagyott lehetőségekről és az igaz szerelemről. Nora és Hae-sung gyerekkorukban a legjobb barátok voltak, de a kislány elköltözése szétválasztotta őket egymástól. Húsz évvel később online újra egymásra találnak, de felnőttként máshol tartanak az életükben. A személyes találkozás mindkettejükben váratlan érzelmi lavinát indít el, és rákényszeríti őket, hogy végre szembe nézzenek valódi érzéseikkel. Az alkotást a Sundance és a Berlinale is versenyprogramjába iktatta.

Anna Hints rendező lenyűgöző operatőri munkával elkészített filmje, a januárban látható Smoke Sauna Sisterhood egy összetartó női közösség szemszögéből tárja fel a tradicionális észt szaunázás intim pillanatait. Az erdőben felállított izzasztókamrában összegyűlő nők kitárulkozva beszélnek legféltettebb titkaikról, vágyaikról, traumatikus emlékeikről, miközben szemünk láttára mosódnak el a test és lélek határai. A hipnotikus erejű dokumentumfilm a Sundance Filmfesztiválon elnyerte a World Cinema szekció legjobb rendezésnek járó díját.

A Filmnapok zárásaként februárban a Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard szekciójának fődíját elnyerő alkotás szerepel a programban: a Hogyan szexeljünk autentikusan mutatja be a fiatalok fesztelen életét, míg a felszín alatt a Z generáció érzelmi és szexuális kiszolgáltatottságának legmélyére ás. A három legjobb barátnő, Tara, Skye és Em a gimi utáni nyáron egy görög tengerparti városban, a fiatalokkal teli Maliában veti bele magát az éjszakai életbe. A trió életük legjobb és legintenzívebb nyarában reménykedik, de nem mérik fel a döntéseik súlyát.

A részletes program a vetítési időpontokkal elérhető a www.mozinetfilmnapok.hu oldalon.