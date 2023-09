RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Szeptember 2., szombat 20 óra – Emlékmű-domb: „A dal ugyanaz marad” zenés kertmozi az Emlékmű-dombon. Tematikus sorozat klasszikus koncertfilmekből, zenés filmekből és magyar filmvígjátékokból. Ezúttal a Grease című amerikai zenés filmet vetítik. Szeptember 3., vasárnap 10–14 óra – Agora–Savaria Filmszínház: Nessaj on Tour. Videós Roadshow. Szeptember 3., vasárnap 20 óra – Emlékmű-domb: „A dal ugyanaz marad” zenés kertmozi az Emlékmű-dombon. Tematikus sorozat klasszikus koncertfilmekből, zenés filmekből és magyar filmvígjátékokból. Ezúttal az I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston története című amerikai életrajzi drámát vetítik. Szeptember 6., szerda 17 óra – Víztorony: A teljesítménytúrákról kezdőknek és haladóknak – turisztikai előadás. Bemutatkozik a Vasi Vándorok Sportegyesület. Megválaszolják az alábbi kérdéseket is: „Mi is az a teljesítménytúra? Mehetek oda kezdőként is? Milyen felszerelés ajánlott és mennyibe kerülne? Mekkora távot válasszak magamnak? Gyerekekkel és/vagy kutyával is? Melyik tájakon, mikor?”

SZENTGOTTHÁRD-MÁRIAÚJFALU Szeptember 2., szombat – Játszótér, sportpálya: Máriaújfalui városrészi nap. 11 órától szentmise. 12 órától közös ebéd a városrész lakóinak és vendégeiknek. Közben tombola értékes nyereményekkel. 13.30-tól kulturális és szórakoztató műsorok helyi és vendég fellépőkkel. 17.30-tól Tóth Tünde sztárvendég. 19 órától zalaegerszegi Roller együttes (Vörös Pisti és zenekara). SÖPTE Szeptember 2., szombat – Sportpálya mellett: Falunap. 16 órakor ünnepélyes megnyitó. 16.10-kor Galaxy Rock and Roll bemutató. 16.30-kor Sorokmenti Rekettyések – Beteg a falu kanja – komédia. 17 órakor Ihos József – Kató Néni. 18 órakor Jolly. 19 órakor Demfer Zenekar – Demjén Ferenc slágerei. 20 órakor Dj. Szunyog. 20.30-kor Köszi Zíben Zenekar. 22.30-tól Dj. Szunyog – falunapi bál hajnalig. Gyerekeknek: ugrálóvár, dartsfoci, trambulin, csillámtetoválás, arcfestés.

BALOGUNYOM Szeptember 2., szombat – Hagyományőrző és hadtörténeti nap. 11 órakor ünnepi szentmise. 12 órakor emlékezés hősi halottainkra. Ünnepi beszédet mond dr. Hende Csaba. Közös koszorúzás és tiszteletadás a világháborús emlékműnél. 12.30-kor megnyitó (Sényi-kastély). Főzőverseny. 13 órától kulturális és kísérő programok. 14 órakor kézműves-foglalkozások. Dancsecs Dalma bőrműves, iparművész, nemezkészítő. Harasztovics Róbert fafaragó, népi iparművész. 16.30- kor eredményhirdetés. 17 órától könnyűzenei programok.

KIÁLLÍTÁS

KŐSZEG Szeptember 7., csütörtök 17 óra – Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont: Az év természetfotósa 2022 – kiállításmegnyitó. A kiállítás megnyitóján Aliczki Manó természetfotós tart vetített képes előadást. A képek szeptember 23-áig megtekinthetők nyitvatartási időben.

Kisasszonynapi búcsú Nagytilajon

12. alkalommal tartják meg a hagyományos Kisasszony-napi búcsút a Hegyi kápolnánál. A program 11 órakor kezdődik, amikor is Horváthné Kántor Klára polgármester köszönti a megjelenteket, majd V. Németh Zsolt, a település országgyűlési képviselője mond ünnepi beszédet. Szavait követően Lekics Evelin adja elő Nagy Gáspár: Hegyi búcsú Kisaszszony napján című versét. Ezt követően búcsúi koncelebrált misét tartanak, ahol szentbeszédet mond Szeghy Csaba zalaszentgróti plébános. Ebéd után Horváth Balázs és Keszei András szórakoztatják a vendégeket. A délután kötetlen beszélgetéssel zárul.