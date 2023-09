És nem hiányoztak a fellépők sorából a másik helyszínen, a sportcsarnokban a falu kulturális csoportjai sem: fellépett a Tavaszi Szél Citerazenekar, a Gyöngyvirág Dalkör, bemutatkozott a karate egyesület, táncbemutatót tartott a tápláni kötődésű Westside Hip-Hop Tánciskola és a falu „legfiatalabb” csoportja, a szenior örömtáncosok. Szanyi táncokat is láthatott a közönség csokorba kötve a Szanyi Bokréta Néptáncegyüttes előadásában. Hagyomány a falunapon a főzőverseny – 12 csapat nevezett – és az újszülöttek polgárrá fogadása is. Magyar dalokat vonultatott fel a Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar. A látványos Puszták táncával és Tüzes tánccal állt színpadra a HunKun Dance csoport. A Cimbaliband kelet-európai cimbalom rock ’n’ roll koncerttel fokozta a hangulatot.Sztárvendégként – már a falunapi fergeteg jegyében – Szandi érkezett, utána retró buliba várták a szórakozni vágyókat.

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a Magyar ház ünnepélyes megnyitóján úgy fogalmazott: – Ha végignézik a kiállításon a fonott termékeket, a höveji csipkét, az őrségi fazekasremekeket, ezek mind-mind őrzik a hagyományokat és átörökítik az ősök tudását. A népművészet művelése mindig is az alkotást jelentette. Táplánszentkereszten a kastélyok, a templomokban a szobrok, a malom is őrzik ezt a régi tudást, a faluban a citerazenekar, a fúvószenekar, a különféle közösségi programok is a népi hagyományokat követik. A kiállításon emberséges magyar termékek láthatók, jelet adnak magyarságunkról, legyünk rájuk büszkék.

Kevy Albert kabinetvezető a Vas Vármegyei Értéktár bizottsági elnökként volt jelen. Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatója nyitotta meg a Foltvarró Sárkányklub kiállítását az óvoda télikertjében.