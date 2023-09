A Békefi Antal Népdalkör virágénekekkel és vasi népdalcsokorral nyitotta a rendezvényt, majd Csörnyi Zoltánné, a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület tagja köszöntötte a szépszámú megjelenteket a szentgotthárdi színházban. Labritz Béla alpolgármester beszédében elsőként arra emlékeztetett: az idei a jubileumok éve a Szentgotthárdon. A települést 840 évvel ezelőtt alapították, 40 éve lett város, filmszínháza 110 esztendős, a Pável Ágoston Múzeumot négy évtizede alapították, nyugdíjas egyesülete pedig 55 éve áll fenn. - Országosan is egyedülálló, hogy Szentgotthárdon hatvan civil szervezet működik, köztük a nyugdíjas egyesület, amelyben belül - egyebek mellett - népdalkör, színjátszó kör, tekecsapat, kézműves csoport, táncegyüttes és kártyaklub is működik. - Méltán vagyunk büszkék nyugdíjas csoportunkra, hiszen a közösség erejét magas színvonalon képviselik, állandó résztvevői, szereplői városi rendezvényeinknek - tette hozzá az alpolgármester, majd arra is felhívta a figyelmet: ha kialszik a lelkesedés, akkor megráncosodik a lélek. Ezt nem szabad hagyni, mert akárhány éves is az ember, terveket kell szőni, ha ez megvan akkor ott lesz hozzá az egészség és a szeretet is. Zárásként Labritz Béla 55 ezer forintos szabad felhasználású támogatást nyújtott át az egyesület jelenlegi elnökének, Hajtó Ferencnek.