Célzottan művészeti oktatásban nem részesültek, önmagukat fejlesztették, kinél-kinél a közelebb álló technikák és tématerületek jelentek meg. - Ikrek vagyunk, de ágakra szakadva alkotunk - mondják mosolyogva.

Zsófi a Portré tematika megszólaltatója. Indentitásalakulások a fanartoktól az összetettebb gondolati háttérrel rendelkező darabokig. Jane Austen, József Attila, Michael Sheen ábrázolása a megszokott dinamikák fellazításával. Panni a Kötelékek képalkotója. Hagyomány és történelem, amik összekötik múltunkat a jelennel, kötelék, ami egyszerre gátló erő és segítő útmutatás.

A Kocsis Zsolt és Németh József rajztanárok közreműködésével megszületett kiállítás már tavaly tervben volt, akkor közbeszólt az időhiány, azonban most remek az időzítés, hiszen nyílt nap is lesz az iskolában, így szélesebb közönség elé tárul a Szalai lányok művészete. A megnyitót vers és zenei aláfestés is kísérte. Imre Adél, a gimnázium növendéke Nádasdy Ádám és Szabó T. Anna művekből olvasott fel, Bertalan Maja pedig gitárjátékkal bűvölte el az egybegyűlteket.

-Sokrétű világ két fiatal szemszögéből - mondta ünnepi nyitóbeszédében Csóka Tibor magyartanár, aki a lányok osztályfőnöke. Az alkotások újraértelmezik hagyományainkat, nemzeti ikonjaink bennünk élő képét, mindezt finom iróniával, humorral, de tisztelettel.

És mit hoz a jövő? Zsófi politikaelmélettel, Panni pedig bölcsészettel szeretne majd ismerkedni. - De a távlati terveinkben persze a művészet is benne van – mosolyognak egymásra a Szalai ikrek. Portré és Kötelékek a műhelyből, Szalai Zsófi és Szalai Panni kiállítása megtekinhető az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium aulájában.