A fúvósok évtizedek óta hagyományosan a farsangi hangversennyel kezdik az évadot, és az őszi színháztermi, majd a karácsonyi templomi hangversennyel búcsúztatják az évet.

Szele Tamás, a zenekar elnöke elmondta, idén is sűrű programjuk volt. A csepregi rendezvények mellett felléptek a környező településeken, de távolabbi városokba és külföldre is eljutottak. Korondon is vendégszerepeltek május elején.

Az őszi hangversenyre, amelyen közreműködött a rózsaszirom és kisvirág mazsorett csoportja, Iliás Attila karnagy változatos repertoárt állított össze: indulót, polkát, tánc és klezmer zenét is játszottak.

Köszöntötték ifjú zenészeiket, akik először léptek fel a hangversenyen a nagyközönség előtt: Ravadich Hanna fuvolást, Csonka Ágoston harsonást, Taródi Marcell trombitást, és a jubiláló zenésztársaikat: Gábriel Tamás szaxofonost, aki 5 éve, Németh Márton szaxofonost, aki 35 éve és Szabó Zoltán szárnykürtöst, aki 40 éve játszik a zenekarban, továbbá Iliás Attila karmestert, aki 15 éve vezeti a zenekart. Egyúttal elismerően szóltak Ziembicki Erzsébetről, a művelődési ház korábbi vezetőjéről, aki mindig segített a zenekarnak.

A közönség a másfél órás koncertet hosszan tartó vastapssal jutalmazta és visszahívta a zenekart a ráadás számra is.