Boros Ferenc és Horváth Zoltán szombathelyi alkotópáros közel 20 éve készít dokumentum- és portréfilmeket. A legújabb, Fekete csend című portréfilmjükben Bari Janó roma festőművész megpróbáltatásokkal teli életútja és a lelkének tükörképe köszön vissza a vászonra varázsolt alkotásokból. A kísérletező, szabad lelkű művész számos egyéni, csoportos és tematikus kiállításon szerepelt, és aratott sikert a szürreális Salvador Dali ihlette alkotásaival, absztrakt tájképeivel, mitikus, vallásos, figurális képeivel és csendéleteivel.

A film készítői több helyszínen forgattak, Vácott, a művész lakóhelyén és Szombathelyen, a Herényi Alkotótáborban is. A felvételekben az alkotók főiskolai csoporttársa, a váci kötődésű Csala Zoltán is segítkezett. A film zenéjéért ismételten a szombathelyi kötődésű Puskás Mátyás felelt. Az alkotópáros készítette portréfilmekre jellemző intim atmoszféra ebben a legújabb alkotásban is erőteljesen érvényesül.

Az 1931-ben alakult Magyar Független Film és Video Szövetség 2023. október 5-8. között rendezte meg Balatonbogláron a 68. Országos Függetlenfilm Fesztivált. Az országos seregszemle díjait Budapesten adták át. A fesztivál zsűríje az értékmegőrző munkáért díjban részesítette a Boros-Horváth alkotópáros két filmjét, a Horváth Imre életművét bemutató Élményekre hangolva és a Bari Janó festőművész életéről szóló Fekete csend című alkotást.

A Sára Sándor emlékezetére meghirdetett XXII. Lakiteleki Filmszemle döntőjét ugyancsak novemberben rendezték meg, Lakiteleken. A filmes felhívására hazai és határon túli alkotóktól összesen 118 alkotás érkezett. Az előzsűri októberi döntése alapján a filmszemle versenyprogramjába 43 film jutott be. A mintegy negyven tagú zsűri elnöke Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendező, producer volt. A Fekete csend című Boros-Horváth film a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. különdíját nyerte el.