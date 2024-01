Művészet és hatalom, maszk és személyiség, önbecsapás és szembenézés, szabadság és szűkülő terek: Klaus Mann regénye nyomán készült az Oscar-díjas Szabó István-film (a képek belénk égtek), de a történet színpadi változatban is ismert. Legújabban a Komáromi Jókai Színházban mutatták be, Béres Attila – a miskolci színház igazgatója – rendezésében. Minden mindennel összefügg: Béres Attila Szombathelyen is több fontos előadást vitt színre, a szombathelyi színháztörténet (és színházi jelen) része; reméljük, jön is még.

A Mefisztó címszerepét Gál Tamás, a komáromi színház igazgatója játs - sza: a Mefisztó-próbafolyamat megkezdése előtt rendezett előadást a celli Soltis Lajos Színházban Spiró György Prah című „telitalálatából”. Hendrik Höfgen barátját (Otto Ulrichs) pedig az a Matusek Attila játssza, aki anno színészhallgatóként került a Weöres Sándor Színház társulatához, jókat játszott Szombathelyen – most pedig a felvidéki magyar színházi élet fontos figurája.

A komáromi Mefisztó súlyos előadás (Damoklész kardja a csizma), nem teszi könnyebbé, hogy nekünk már van történelmi tudásunk arról (amint Hendrik Höfgennek nem volt), hogy hova vezetett a Harmadik Birodalom fölemelkedése.