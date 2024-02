A Mesebolt Bábszínház legújabb bemutatója a Lázár Ervin-alapon készült Hapci király – a színpadi változat szerzője Nagy Orsolya, a zeneszerző Ádám Rita és Darvas Benedek, a látványtervező Mátravölgyi Ákos, a rendező Csató Kata. Játssza: Kőmíves Csongor, Kovács Bálint, Lukács Gábor, Gyurkovics Zsófia, Varga Bori – de még hogy! A Hapci király arról is sokat mesél, hogy mit tekinthetünk voltaképpen bábelőadásnak, mitől válik bábelőadássá egy színházi bemutató.

Klasszikus értelemben vett bábok itt most nincsenek. Vagy mégis? Mintha maguk a színészek működnének bábokként (a nyitóképben a közönségnek hátat fordító Hapci királyt – Kőmíves Csongort – mozdulatlan, át még nem lelkesített bábnak is nézhetnénk.) A színháztörténetben is mindig fordul a kocka: ha a commedia dell’arte színes, artistaszerű figurái/típusai működésükben hasonlíthatók a vásárias bábokhoz, akkor a Hapci király mintha ezeket a figurákat hozná megint mozgásba. A bábok kelnek – bábszerű, de a rezdüléseket is gyönyörűen érzékeltetni képes – életre? Vagy a színészek válnak bábbá? Akárhonnan nézzük, a Mesebolt színészei virtuózai a játéknak.

A színpadképet-játékteret a mindig magasabbra emelkedő – a valóságtól egyre csak távolodó – trónus határozza meg. Szép, ahogyan a változtatható magasságú irodaszék a hatalom (túl)működésének metaforájává válik. Körülötte börtön, a rácsok közé fűzött, egyre abszurdabb királyi rendeletekkel: a számok a felnőttekben sok mást is fölidéznek a történelemből. Eszköz sincs sok az előadásban, ezért lehet olyan meghatározó és hangsúlyos a merőkanál jogar, amelyen bukfencet vet a fény – és amely végül visszakerül jogos tulajdonosához: a szakácsnőhöz. Mert itt a végén belátás van (elvégre mesejátékot látunk): az elrugaszkodott király megjavul.

Az előadást négy éven felülieknek ajánlják, és ezt jó volna komolyan venni: a még fiatalabbaknak van pöttömszínház. Felső korhatár nincs. Érdemes odafigyelni a mesebeli kislányra, aki nem tüsszent (mert nem kell), ellenben nagylány akar lenni. És a nagylányok nem hazudnak, ugye.