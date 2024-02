Szőce-Rimány kultúrházát egy kisebb város is megirigyelné, szép és takaros, ráadásul lelkes használói is vannak. Itt találkoznak a rimányi falurész szakkörösei hetente legalább alkalommal. Most éppen a quilling van soron, az asszonyok - a 36 évestől a 72 évesig - nagyon komoly szinten űzik ezt a kézműves technikát, csodák kerülnek ki a kezeik közül. A tevékenység nagy türelmet igényel: vékony, általában színes papírcsíkokat kell feltekerni egy quilling toll, más néven tű segítségével, majd ezekből a feltekert alapokból különböző mintákat, sőt például ékszereket is lehet készíteni.