Egy éve alapították meg a helyi magyarok azt a kulturális egyesületet, amelynek egyik célja, hogy a Bécsújhelyen és a környéken élőknek legyen egy találkozási, ismerkedési pontja. Emellett számos rendezvényt tartanak, amelynek a szombat esti, a velencei karnevált is megidéző bál is része volt, amelyre ezúttal is mintegy százan mentek el.