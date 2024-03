Látópont pont lett Ják – az összes látványosságával, a falu képviseletében dr. Tóth Ernő és Kecskés Andrea, az Ady Endre Művelődési Ház vezetője vehették át a kitüntető címet illetve oklevelet Dabason – adja hírül egy poszt a közösségi oldalon a Jáki Kulturális Élet csoportban.

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület által alapított Látópont címet egy tavaly kiírt pályázat során ítéltek meg nekik. A cím elnyeréséhez be kellett adniuk egy programtervet, amellyel a településre érkező közművelődési munkatársakat és településvezetőket fogadva be tudják mutatni a náluk működő Jógyakorlatokat, miközben a látogatók megismerkedhetnek Ják nevezetességeivel is.