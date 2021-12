Az Egis Körmend trénere mindenekelőtt arra emlékeztet mindenkit, hogy kilenc mecscsükből egyedül a Rába-partiak játszottak hatot idegenben, a három hazaiból kétszer pedig a bajnokság két legerősebb csapatával néztek farkasszemet.

– Rendkívül kemény sorsolásunk volt, így érdemes kicsit várni, amíg az összképet vizsgáljuk a győzelmeket illetően – hívta fel a figyelmet Antonisz Konsztantinidesz vezetőedző. – A csapat hozzáállásában eddig nem láttam nagy problémát, a találkozókon és az edzéseken is magas intenzitással dolgoznak a fiúk. Tudtuk, hogy nehéz lesz a szezonkezdés a sorsolás miatt, véleményem szerint egyik csapat sem járt rosszabbul nálunk. Azt gondolom, hogy az előttünk álló sorozat után lehet csak valódi következtetéseket megfogalmazni, hiszen ahogy az már többször is elhangzott, decemberben egymást érik majd hazai találkozóink. Addigra már láthatóvá válik a csapat ereje, hogy hol tartunk, és nagyjából hol végezhetünk a tabellán, valamint milyen célkitűzéseink lehetnek a jövőben. Ne feledjük, a szezon előtt a legjobb nyolcba kerülést tűzte zászlajára az Egis Körmend és ugyanez az elvárás a kupában is – fogalmazott a tréner. A keret jelenlegi állapotát tekintve elmondta, készen állnak játékosai, hogy megnyerjék az előttük álló hat decemberi meccset, amelyek közül az öt hazait mindenképpen hozni szeretnék, hogy az első ötben lehessenek.

– Játékosaim a Paks elleni meccset és a nyíregyházi első félidőt leszámítva megmutatták, hogy készen állnak taktikailag és mentálisan is – folytatta a körmendiek edzője. – Ez a legfiatalabb átlagéletkorú csapat a mezőnyben a maga 23 évével. Légiósaink is fiatalok, ahogy az egész keret, ami miatt kiütközik olykor a változó forma egy-egy összecsapáson. Ebben az időszakban, úgy vélem, ez teljesen normális, aki ért a kosárlabdához, tudja ezt. Természetesen egyszerűbb kritizálni a csapatot akkor, ha valaki nem lát bele a háttérmunkába. Ezt megértem, viszont szerintem december–január környékén kiegyenlítődik a teljesítményünk. Teljesen kicserélődött a keret a tavalyihoz képest, ilyenkor benne van a pakliban, hogy az elején még kissé döcögős a teljesítmény. De az sem jó, ha már a bajnokság kezdetén kiadunk magunkból mindent, majd a szezon közepére elfáradunk és a play offban játszunk gyengébben. Amikor Tamással és Leventével elkészítettük az éves tervet, valamint egyeztettünk az erőnléti stábbal, azt a célt tűztük ki, hogy teljesítményünk maximumát a téli időszakban érjük el – tájékoztatott a tréner. Hozzátette: a klub hosszú távú terve a fiatal játékosok segítése. Nem véletlen, hogy az U20-asok tavaly bajnoki aranyérmet ünnepelhettek és most sem a szerencse műve, hogy veretlenül éllovasai a korosztályos bajnokságnak.

– Mi vagyunk az egyetlen klub, ahol van átfedés a két csapat között, azaz az U20-as játékosok mérkőzésük után a felnőttek között is pályára lépnek – hangsúlyozta Antonisz Konsztantinidesz, aki a szurkolókat is méltatta.

– A Körmendnek nagy előnye, hogy szimpatizánsai erőt, támogatást és energiát adnak a csapatnak. Lenyűgöző ez a szurkolótábor, amelyre nagy szükségünk lesz az elkövetkező hetekben is.

Kiemelt képünkön: Antonisz Konsztantinidesz és csapata már várja a bajnokság folytatását