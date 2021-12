Lóránt Gyula, az egykori Aranycsapat kőszegi születésű középhátvédje a város egyik leghíresebb embere. Kőszegen korábban sporttelepet, utcát is elneveztek róla, sőt, a kőszegi futballcsapat is Kőszegi Lóránt FC néven szerepel. Ezúttal kiállítás formájában emlékeztek meg a labdarúgóként, majd később edzőként is sikeres szakemberről, aki 1981-ben a görög PAOK edzőjeként meccs közben kapott szívrohamot és hunyt el 58 évesen.