Idén is folytatódik az országos snapszer bajnokság. Az első fordulót a közelmúltban Csákánydoroszlón tartották. A verseny kiváló hangulatban telt. 32 résztvevő ült asztalhoz, és állt fel onnan 8 óra után. Összesen 300 partit, és jópár barátságos meccset játszottak le. Közben az gyerekek sakkoztak, de lehetőség volt tekézni is. A verseny végeredménye: első Földvárszki István lett, második helyen Sütő Ferenc, a harmadikon pedig Táncsics Péter végzett. A tombolasorsolást Bedőcs Balázs nyerte.

Az országos bajnokság január 30-án Szombathelyen, a párosok versenyével folytatódik. Ezzel kapcsolatban bővebb információ a snapszer szövetség közösségi oldalán olvasható. Ezt követően pedig Sárváron ülnek asztalhoz a játékosok.

Vas megyében napjainkban is népszerű ez a kártyajáték, ugyanis tavaly voltak versenyek például Kőszegen Sárváron, Celldömölkön, Magyarnádalján. Mi a titok? – kérdeztük Táncsics Pétertől, a Magyar Snapszer Szövetség elnökétől. - Immár tizenöt éve szervezzük a bajnokságot – mondta. – Nem hagyjuk veszni ezt a hagyományos kártyajátékot. A nyugati régióban mindig is nagy hagyománya volt többek között a snapszerezésnek is. Nem is csoda, hogy egykoron Vas megyében kártyafestők is működtek.

Az elnök hozzátette: a versenyek mindig nyitottak, azaz nevezni a helyszínen kell. Szinte kivétel nélkül mindig párost játszanak, mert így mutatkozik meg igazán az egyéni tehetség a tudás, és nem mellesleg az esetleges vereséget sem lehet a társra fogni.

- Azt tapasztaljuk, hogy mostanság a koronavírus idején egyre több családban kerültek elő a kártyapaklik és már játszották is partikat – emelte ki Táncsics Péter. – Volt időszak, amikor személyesen nem lehetett versenyeket tartani, akkor online térben rendeztük meg ezeket. Szerencsére ma már ismét lehet találkozni, és jó volt ismét látni egymást.

Az elnök a kártyajáték egy jótékony hatását is megemlítette: a posztkovid tünetek enyhítésére több idősek otthonában is szerveztek partikat. Az ott lakók pedig szívesen szálltak be a meccsekbe.