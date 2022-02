Balogunyom TK–Köfém SC 6:2 (3436-3386). Szombathely, VAOSZ-csarnok, NB I-es férfi tekemérkőzés. Balogunyom: Virág 583, Horváth M. 590, Gombos 548, Svajda Z. 592, Doma/Biró 554, Józsa 569. Edző: Svajda Győző.

Köfém SC: Tóbiás 555, Poroszlai 560, Botka 555, Gelencsér 562, Czeilinger 619, Kéri-Kineth 535.

A második helyen álló Balogunyom és a listavezető Köfém összecsapásán az első sorban Virág Bence és Horváth Márton nagyon jó játékkal, szép összfával szerezte meg a csapatpontokat: 2:0-ra és 58 fával a hazaiak vezettek. A középső sorban Gombos Gergely nagy küzdelem után minimális vereséget szenvedett. Svajda Zoltán összeszedett játékkal a hazai csapat legjobb fa eredményét elérve győzte le az ellenfél jól teljesítő játékosát, 3:1-re és 81 fával vezettek a vasiak. A befejező sorban Józsa Gábor minden rutinjára szükség volt, hogy begyűjtse a hazaiak negyedik csapatpontját. Doma Attilát a 88. gurítástól Bíró Benjámin váltotta, aki nagyszerűen szállt be a játékba, de ez is kevés volt a pontszerzéshez az ellenfél legtöbb fát gurító játékosa ellen. A Balogunyom azonban így is 6:2-re és 50 fával nyert. A hazai csapat egységes, nagyon jó teljesítményt nyújtva szerezte meg a fontos győzelmet. Ifjúsági: 4:0 (1047-1027). Völgyi 528, Tóth B. 519.

Soproni Sörgurítók SE– Csákánydoroszló TE 2:6 (3115-3159). Sopron, NB I.- es férfi tekemérkőzés.

Sopron: Biacsi 536, Ritter 513, Weinacht 543, Vincze P./ Péter 490, Horváth A. 513, Ambrus 520.

Csákánydoroszló: Vilics 541, Sütő 515, Horváth R. 558, Schvarz 530, Márton Sz. 546, Déri/Danyi 469. Játékos-edző: Sütő Zsolt.

Jól kezdett a csákányi csapat, Vilicsnek sikerült nyernie a legjobb soproni, Biacsi ellen. Sütőnek pedig csak egy fán múlott a győzelme: 1-1-re állt a meccs, a vasi együttes hét fával vezetett. A második sorban Schvarcz és Horváth is nagy csatában győzött: 3:1-re vezettek a vendégek és már 52 fa volt az előnyük. A harmadik sorban Márton Szabolcs hozta a csapatpontot, így a nehéz pályán riválisa ellen 6:2-re nyert a Csákánydoroszló és tartja tavaszi veretlenségét. Ifjúsági: 4:0 (1079-1023). Márton G. 513, Velekei 510.

Sárvári Kinizsi-Kékgolyó–Halogy SE-Boldizsár Trans 3:5 (3214-3227). Sárvár, NB I.-es férfi tekemérkőzés. Sárvári Kinizsi-Kékgolyó: Szijj 556, Bejczi 544, Csirkovits 539, Banai/Balázs 494, Gombos B. 546, Farkas 535. Játékos-edző: Farkas Imre.

Halogy: Rejtli K. 578, Tuboly 531, Németh L. 574, Pájtli 481, Dévai B. 558, Jakab 505. Játékos-edző: Németh László.

Mindkét csapatból többen hiányoztak, a Sárvár és a Halogy is tartalékosan állt fel. Az első körben a halogyi Rejtli a meccs legjobb eredményével (578) győzött Szijj ellen, míg a másik párban a sárvári Szijj nyert Tubollyal szemben (1-1). A második fordulóban Németh simán verte Csirkovitsot, míg a Banai/Balázs duó legyőzte Pájtlit. Ekkor 2:2 volt az állás, a Halogy 30 fával vezetett. Az utolsó párosok izgalmasan alakultak, Dévai győzött Gombos ellen, míg Farkas Jakabot verte. A halogyiak 13 fát megtartottak előnyükből és 5:3-ra nyertek. Ifjúsági: 4:0 (1105-893). Balázs 524, Banai 581, illetve Németh B. 438, Simon B. 455.