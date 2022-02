A Falco remek formában, komoly menetelésben van: előző hat bajnokiját megnyerte, nagy előnnyel vezeti a tabellát. Olyannyira nagy előnnyel, hogy már meg is nyerte az alapszakaszt – pedig még négy mérkőzése van hátra. – Természetesen jó érzés a tabella élén állni, jó tudni, hogy négy meccsel a vége előtt már megnyertük az alapszakaszt – összegzett Milos Konakov, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely NB I.-es kosárlabdacsapatának vezetőedzője.

– Ezzel jó viszszajelzést kaptunk arról, hogy jól dolgozunk, jó úton járunk. Ugyanakkor hátradőlni, kiengedni nem fogunk, továbbra is a szokott intenzitással dolgozunk, továbbra is minden meccsünket meg akarjuk nyerni. De arra azért lesz lehetőségünk, hogy új taktikai elemeket gyakoroljunk, hogy sűrűbben forgassuk a csapatot. És azt se feledjük, hogy a négy alapszakasz-mérkőzés mellett még vár ránk három fellépés a Bajnokok Ligájában. Továbbá a válogatottszünetben sem tudunk igazából szusszanni, mert hat játékosunk is a magyar nemzeti csapat tagja. Továbbra is sűrű a programunk. A Kaposvár–Falco-meccs azért maradt el az eredeti időpontban, mert több vasi játékos elkapta a koronavírus-fertőzést.

A Kaposvár jó szezont fut, ötödik a tabellán, harcban áll a felsőházi középszakaszért. Igaz, az előző játéknapon 92-96-ra bukott el az Alba Fehérvár vendégeként. Otthon legutóbb december közepén kapott ki a Soprontól, azóta a Kecskemét, a ZTE, a Szeged, a Nyíregyháza és a Pécs is elvérzett Kaposváron. Októberben a Falco 85-75-re verte a Kaposvárt Szombathelyen.

– Jó csapat a Kaposvár, jó szezont fut, komoly célokért harcol – tért át a friss feladatra Milos Konakov. – Szervezett, motivált társaság az ellenfelünk. Két-három olyan játékost is felvonultat, aki képes egyedül is eldönteni egy meccset. A Kaposvár erős a palánk alatt, sok pontot szerez második szándékból a begyűjtött lepattanók után. De jó védekezésből, labdaszerzésből előszeretettel vezet gyors támadásokat. De mi is jó formában vagyunk. Ráadásul az elmúlt hetekben már rendben volt a védekezésünk. Most is az lesz a célunk, hogy kevés ponton tartsuk az ellenfelünket – ami nem lesz könnyű. Kiélezett mérkőzésre számítok, de szeretnénk győzelemmel hazatérni. Az előző három meccset kihagyó Benke Szilárd továbbra is sérüléssel bajlódik, még nem számíthatunk a játékára.