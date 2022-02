Répcelaki SE–Győr-SZOL TC 7:1 (3548:3389). Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés

Répcelak: Rozmán 601, Horváth Z. 628, Bíró 586, Molnár 544, Móricz 634, Tóth Á./Bóka 534. Edző: Kiss Zsolt. Győr: Daróczy 585, Kiss N./Lendvai 548, Németh M. 547, Pete II. 547, Koller 568, Somodi 594.

Az első sorban Rozmán Szabolcs és Horváth Zoltán is megszerezte pontját. A második körben szintén mindkét hazai játékos itthon tartotta a pontot, így már 4:0-ra vezetett a Répcelak. Az utolsó körben Móricz a nap legjobb eredményével meghozta az ötödik pontot, míg Tóth Áron és cseréje, Bóka Róbert pontot veszett a vendégek legjobb eredményét elérő Somodi ellen. A Répcelak összességében biztosan nyert. Ifjúsági: 0:4 (1066:1072). Varga B. 528, Simon Sz. 538.

TOPIDO Nagymizdó– Zengő Alföld TK 1:7 (3151:3510). Szombathely, VAOSZ-csarnok, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Nagymizdó: Bagi I. 537, Polgár 493, Vörös 523, Kozmor 524, Simon 560, Tompa/ Gergó 514. Játékos-edző: Polgár Károly. Zengő Alföld: Fehér 577, Karsai 580, Brancsek 570, Zapletán 610, Ács 545, Kiss N. 628.

Az ország legerősebb csapatát, a bajnoki címre legesélyesebb Szegedet látta vendégül a Nagymizdó. A hazaiakat sérülés és munkahelyi kötelezettség is hátráltatták, ennek megfelelően a Szeged végig dominált a mérkőzésen. Arról, hogy ne legyen tükörsima vendéggyőzelem, Simon László gondoskodott, aki ismét csapatpontot szállított. A Nagymizdó gyenge napot fogott ki, de a nagyarányú Szegedi győzelem teljesen megérdemelt. Ifjúsági: 0:4 (953:1073). Kelemen 488, Sevecsek 465.

Szentgotthárdi VSE–Investment Közutasok Kaposvár TK 6:2 (3456:3353). Szentgotthárd, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Cserpnyák M./Walcher 544, Cseh B. 597, Horváth V . 562, Karba B./ Cseh M. 521, Takács T. 629, Pákai 603. Edző: Tróbert József. Kaposvár: Nagy G. 562, Pintér 576, Kis 548, Németh T. 562, Horváth L. 569, Kálny 546.

Az első sorban Cseh Bence végig jól játszott, és behúzta mérkőzését. Cserpnyák Martin gyenge napot fogott ki, helyette Roman Walcher állt be, és bár jobban teljesített, az osztrák játékos sem tudott pontot szerezni. Az első forduló után 1:1 volt az állás, a hazaiak három fával vezettek. A második sorban Horváth Viktor végig egyenletes, közepes teljesítménnyel nyert. Karba Bálint helyett az a Cseh Máté állt be, aki az ifjúsági mecscsen 621 fával óriási egyéni csúcsot dobott. A felnőtteknél is hozzátett a játékhoz, ám végül a kaposvári játékos nyert. A második kör után 2:2-re állt a meccs, a vasiak 30 fával vezettek. Az utolsó sorban Pákai és Takács alaposan bekezdtek, és gyorsan döntésre is vitték a dolgot, mindkét tekéző szép teljesítménnyel győzött, a küzdelmes meccset pedig a Szentgotthárd nyerte meg 6:2- re. A hazai szurkolók kitettek magukért, remek hangulatot teremtettek. Ifjúsági: 4:0 (1172:977). Karba B./Reibling 544, Cseh M. 628.