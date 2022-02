Február közepén a spanyolországi Pinatar-kupán vesz részt a német Margret Kratz vezette női válogatott. A tornán többnyire a magyar válogatottnál magasabban jegyzett együttesek vesznek részt, így a világranglista 20. helyezettje, Belgium, valamint Oroszország (24.), Skócia (23.), Írország (31.), Wales (33.), Lengyelország (30.) Szlovákia (44). Margret Kratz szövetségi kapitány csapata az első játéknapon, február 16-án az orosz válogatottal találkozik La Mangában, a B csoport résztvevőjeként, majd további két mérkőzést játszik a torna végéig.

A válogatott keret tagja a Haladás-Viktória 26 éves kapusa, Bíró Barbara is. A futballista hosszú-hosszú ideje a szombathelyiek egyetlen stabil válogatott játékosa. – 2014 óta vagyok válogatott kerettag, akkor még az Újpest színeiben játszottam, és óriási sikernek éltem meg, hogy abban az időben fiatalon és kevés tapasztalattal, de sikerült eljutnom a válogatott kerettagságig – mondta Bíró Barbara. – Még abban az évben, november 26-án megkaptam a lehetőséget Markó Edinától, az akkori szövetségi kapitánytól, és pályára léphettem az első válogatottmérkőzésemen. Eddig összesen 29 alkalommal védtem a válogatott kapuját, és nagyon örülök neki, hogy számít rám az új szövetségi kapitány is. Számomra ez rendkívül pozitív visszajelzés, elindultam egy úton, és erről az útról, ha tehetem, soha nem szeretnék letérni. Próbálok élni ezzel a lehetőséggel, és az új szövetségi kapitánynál is igyekszem mindig a maximumot nyújtani.

Természetesen játszani szeretnék, amennyit csak lehet, de az aktuális forma és a szövetségi kapitány dönt arról, kinek szavaz bizalmat. Jelenleg a világbajnoki selejtezősorozatban a harmadik helyen állunk, ezt a pozíciónkat szeretnénk megtartani. Legutóbb hazai pályán nyertünk az ukránok ellen – ebből kell építkeznünk és bíznunk magunkban. Az idei sorozatban még nem kaptam lehetőséget, de szeretnék pályára lépni. Van már egy vb-selejtezős mérkőzésem még 2015-ből, akkor Felcsúton játszottunk az orosz válogatott ellen. Azért is dolgozom, hogy újabb mérkőzéseken védhessek, de számomra elsődlegesen a csapat segítése a legfontosabb, legyen az a pályán vagy pályán kívül.