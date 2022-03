A Falco kiesését követően minden bizonnyal sok vasi kosárlabdát szerető szurkoló szeme az Egis Körmend és a Szolnoki Olajbányász összecsapására szegeződött, hogy vajon a Rába-partiaknak sikerül-e továbbjutniuk. A vasi piros-feketék eddig mindkét meccsüket elveszítették a jászságiak ellen ebben a szezonban, így a találkozó esélyese nem a körmendi gárda volt.

A mérkőzés első percében rögtön egy triplával jelezte Subotic, hogy pályán a Szolnok, mire Savic ezt nyugtázva szintén hintett egy távolit, mondván, hogy megérkezett a Körmend is. Ahogyan az várható volt, az Olaj próbálta irányítani a játékot, ami hellyel-közzel sikerült is neki, ám 3-8-as állásnál megrázta magát az MTE és Stokes, valamint Savic pontjaival beérte a Szolnokot. Fordítaniuk azonban nem sikerült a vasiaknak, ehelyett inkább ismét a Potocnik-alakulat kezdett eltávolodni.

A negyed végére ismét hét pontra nőtt Suboticék előnye (15-22). A folytatásban sem lett acélosabb Konsztantinideszék teljesítménye. A második negyed elején Cummings újabb pontjaival már tizet számolt az Olaj a Rába-partiakra (15-25). Az 18. percben Ferencz első triplájával ismét hét pontra zárkóztak a vasiak, akik ezúttal is hadilábon álltak a büntetőkkel (15/10), és a hármasokkal is, hiszen 11 kísérletből mindössze kettő akadt be. A félidő végefelé már Takács és Cakarun is négy személyi hibánál járt, miközben az Olaj makacsul tartotta előnyét (34-41).

A második félidő triplazáporral kezdődött. Körmendi oldalon az örökifjú kapitány, Ferencz volt eredményes kétszer is, csakhogy mindig jött válasz, sőt, még ráadás is a túloldalon, így ismét 10-re nőtt a szolnoki előny (40-50). Nagyon sok dobást rontott a Rába-parti együttes, miközben kíméletlenül büntetett a Szolnok, így a negyed végére kialakult az addigi legnagyobb különbség (54-67). A nagy körmendi roham az utolsó játékrészben is elmaradt.

Hiába próbálkozott, már 10 pont alá sem tudta csökkenteni hátrányát a vasi piros-fekete együttes. A 35. percben 64-80-as állásnál Konsztantinidesz mester ismét időt kért, de hiába, mert a szolnoki előny már a 20-at karcolta, majd a negyvenedik percben át is lépte azt Rudner hármasával (75-96). A Körmend nem tudott komoly veszélyt jelenteni a Szolnokra, így a Magyar Kupa elődöntőjében már egyik vasi gárda sem lesz érdekelt.

jegyzőkönyv

Egis Körmend–Szolnoki Olajbányász 75-96 (15-22, 19-19, 20-26, 21-29)

Debrecen, 700 néző, kosárlabda Magyar Kupa, negyeddöntő,

vezette: Győrffy P. A., Frányó P., Nagy V.

Körmend: Stokes 20/9, White 6, Martinez –, Savic 10/6, Gordon 6. Csere: Takács –, Durázi 9/3, Ferencz 14/9, Henry 10, Kiss –, Kenéz –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Szolnok: Pongó 14/9, Badzim 17/9, Kovács 6, Subotic 15/9, Taiwo 2. Csere: Young 13/3, Pallai 5/3, Cakarun 10, Cummings 9, Rudner 5/3, Gilszki –. Edző: Gasper Potocnik.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3-6. 6. perc: 8-8. 12. perc: 16-27. 15. perc: 22-30. 17. perc: 25-32. 21. perc: 37-44. 23. perc: 40-50. 26. perc: 50-57. 30. perc: 54-67. 33. perc: 62-73. 38. perc. 72-88.