Haladás VSE - Veszprém Futsal 3-2 (3-1). Szombathely, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kovács g., Wittner J. (Muhari G., Kovács G.)

HVSE: Gyimesi - Kovács M., Hajmási, Dróth, Vas. Csere: Alasztics, Homlok (kapusok), Szalmás, Luiggi, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Papp, Gerencsér, Henrique. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Veszprém: Spandler - Tatai, Fridrich, Pál, Rutai. Csere: Matyi (kapus), Komáromi, Everton, Dorogi, Ábrahám, Bencsik,Molnár D., Molnár R. Edző: Fehér Zsolt.

Gólszerző: Hajmási (2.), Henrique (10.), Vas (12.), ill Pál (17.), Tatati (24.).

Kiállítva: Dróth (24.).

Óriási lendülettel nyitott a Haladás, beszorította az ellenfelét - és korán gólt szerzett. Dróth sokadik lökete kijött a kapusról, érkezett Hajmási, aki közelről nem hibázott (1-0). Kezdett magához térni a Veszprém, Gyimesinek is akadt dolga. De maradt az irányítás a szombathelyieknél. Agresszív futballra váltottak a vendégek, felvették a kesztyűt a hazaiak, gyűltek a faultok - a játékvezetők nehezen követték az eseményeket. Egy kapufa jelezte, hogy nem csak közelharcban jó, támadni is tud a vendég.

Talán 10 másodperccel a Veszprém kapufája után Henrique egy remek egyéni alakítás, parádés csel után bombázott kapuba (2-0). Vészkapus játékra váltott a vendég. Amit Vas büntetett, labdaszerzés után saját térfeléről ívelt az üresen hagyott kapuba (3-0). Eldőlni látszott a meccs. Dróth szenzációs mozdulattal kivitelezett lökete a kapufán csattant - jól kontrázott a Haladás. Majd Dróth kisbüntetőjét védte Spandler. Aztán a vendég jutott kisbüntetőhöz, Pál nem hibázott (3-1). Így meccsben maradt a Veszprém.

Fordulás után a Haladás ismét nekiesett ellenfelének. Aztán robbant a bomba: Fridrich eljátszotta a nagyhalált Dróth ellen, a játékvezetők megették a színészi teljesítményt, és második sárga lappal kiállították a hazai csapatkapitányt - óriási játékvezetői hiba szította fel a kedélyeket. Emberhátrányban folytatta a meccset a Haladás, de kivédekezte a két percet. Ám nem sokkal később Tatai távoli lökete Szalmáson megpattanva Gyimesi kapujába csorgott - roppant szerencsés góllal faragta hátrányát a Veszprém (3-2). Mindenesetre élt a játékvezetők által tálcán kínált lehetőséggel a Veszprém, belelkesedett, próbálta átvenni az irányítást. Be is szorult a Haladás, Gyimesi nagyokat védett. Ráadásul a teljesen összezavarodott játékvezetők alaposan megszórták faultokkal, sárga lapokkal a hazaiakat. Talán dacból, de ismét felpörgött a Haladás, több nagy helyzetet is kidolgozott, de kimaradtak a ziccerek. Szűk négy perc volt hátra, amikor vészkapus játékra váltott a Veszprém.

De a Haladás nagy küzdelemben megőrizte előnyét, és kicsikarta a győzelmet. A csapatok remek meccset játszottak, a játékvezetők teljesítményére viszont nehéz szavakat találni...

Ezzel a győzelemmel a Haladás a hátralévő mérkőzések eredményétől függetlenül biztosította a helyét a bajnoki döntőben.