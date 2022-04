Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Váci NKSE 26-37 (16-19). Szombathely, Aréna Savaria, 300 néző, NB I.-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Bóna Sz., Földesi Cs.

SZKKA: Tomasevic – Gheorghe 1, Virág, Gorilska 3, Horváth P. 1, Pődör R. 8, Csire 1. Csere: Christe, Balog (kapusok), Bíró, Szekerczés 8, Stosics 1, Szmolek, Horváth A. 3, Győri. Edző: Pődör Zoltán.

Vác: Pásztor – Schatzl Natalie 2, Kácsor 10, Kuczora 7, Helembai 4, Hámori 3, Grosch 2. Csere: Bukovszky (kapus), Kovalcsik 1, Aron, Ferenczy 3, Ballai 3, Világos, Balogh 1, Pálffy, Szondi 1. Edző: Ottó Katalin.

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3-4. 15. p.: 6-9. 26. p.: 15-16. 34. p.: 17-21. 40. p.: 18-26. 53. p.: 23-35.

8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/4, ill. 5/7.



A 18 órai kezdés helyett háromnegyed órával később lendültek játékba a felek, mivel a váciak útban Szombathely felé defektet kaptak. Ez sem szegte a vendégek kedvét, energikusan kezdtek, a hazaiak pedig tapadtak a Vácra. Pásztor az első negyedórában bravúrt bravúrra halmozott, miközben Kácsor feltartóztathatatlannak bizonyult a maga négy góljával (6-9). Ennek ellenére nem beszélhettünk nagy váci fölényről, mivel számtalanszor zárkóztak a hazaiak egyetlen gólra.

A folyamatos védekezési hibák miatt azonban csak nem akart összejönni az egyenlítés. A félidő hajrájában Tomasevic és Kuczora ütközését követően mindketten lent maradtak, a hazai kapus nem is tudta folytatni a találkozót. Az utolsó percekben ahelyett, hogy ismét egyre zárkózott volna a házigazda, megint három találattal lógott meg a Vác (16-19).

Szünet után rákapcsolt a Dunakanyar csapata, hiába próbálta tartani a lépést az SZKKA, a Vác a 37. percben már 23-17-re vezetett. Teljesen kicsúszott a Szombathely lába alól a talaj, a 43. percben már tíz volt közte. Negyedóra alatt mindössze három találatot tudott szerezni az SZKKA, ami meg is pecsételte a sorsát. Majdnem minden támadását góllal zárta a Vác. Számos ziccernek állták útját a vendég kapusok, vagy a kapufa – a szerencsével is hadilábon álltak a vasiak. Igaz, hogy még ekkor sok volt hátra az összecsapásból, a kérdés mégis az volt, hogy mennyi lesz közte. A találkozó végefelé az SZKKA fiataljai kaptak nagyobb szerepet, és nem is vallottak kudarcot. Tíz alá ugyan már tudták szorítani a különbséget, de tisztességesen helytálltak (26-37).