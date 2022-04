Dunaharaszti, a Városi Sportcsarnok adott otthont a hagyományos, országos szinten is nagyon népszerű erőpróbának. A rendezvényen húsz klub sportolói vettek részt, 460 nevezést regisztráltak a szervezők. A Vas megyei, egyben a szombathelyi színeket a „Leo” Karate-do SE Egyesület képviselte három versenyzővel. A 8-9 éves korcsoportban Káldi Kevin szivacskumitéban és normál kumitéban (küzdelem) indult, mindkét kategóriában a harmadik helyet szerezte meg.

Bánhegyi Péter a 10-11 éves korosztályban kata (formagyakorlat) és küzdelem versenyszámban is indult. Klubtársához hasonlóan szintén két harmadik hellyel zárt. Somogyi Laura az U21-es korcsoportban formagyakorlatban a második helyet szerezte meg. Laura felnevezett a felnőtt korcsoportba is, ahol remek versenyzéssel a dobogó legfelső fokára állhatott. Ezután jött a küzdelem – amire pihenni, rákészülni nem maradt ideje, ugyanis még a formagyakorlatot csinálta, amikor a másik küzdőtéren már szólították kumitéhoz. Ez érződött is a teljesítményén, nem mindig sikerült kellően koncentrálnia, de kemény küzdelemben csak eljutott a döntőig

A fináléban sérülést is szenvedett, végül szoros csatában kikapott, így a dobogó második fokára állhatott fel. – Elégedett vagyok tanítványaim teljesítményével – összegzett Gál Róbert edző. – Bár Lauránál küzdelemben csak hajszálon múlott az arany érem, ami egy kicsit azért bosszantó. A versenyzőink mindent kiadtak magukból, és ez a hozzáállás a fontos. A négy bronz-, két ezüst-, egy aranyérem igazán figyelemre méltó eredmény.