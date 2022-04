Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a helyi sportiskola kiválósága, Kalmár Alíz a szombathelyi úszósport történetének legfényesebb sikerét aratta múlt héten azzal, hogy a debreceni Úszó Országos Bajnokságon aranyérmet szerzett 100 méter mellen. Ezzel a sikerek szerencsére nem értek véget, hiszen a 4×100-as vegyes váltóban a Kalmár Laura, Davanzo Nicol, Horváth Emma Sára és a friss aranyérmes, Kalmár Alíz nevével fémjelzett csapat a döntőbe jutott, ahol új egyesületi váltócsúcsot úsztak. – Lényeges kiemelni, hogy a négy lányból Nicol még csak ifjúsági, Emma pedig serdülő versenyző – hangsúlyozta Budavári István, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola úszószakosztályának vezetője.

– Ezért is volt óriási eredmény, hogy döntőben úszhattak és végül a nyolcadik helyen zártak. Hozzátenném, hogy mindenki egyéni csúcsa közelében teljesített a váltóban. Aztán következett Kalmár Alíz fő száma, a 200 méter mell. A tavalyi ob-ra azzal a céllal érkezett, hogy ha sikerül a legjobb négy lány közé jutnia ebben a számban, akár az Európa-bajnokságon is részt vehet. Ez sikerült is: ezüstéremmel és nem várt egyéni csúccsal került be az Európa-bajnoki válogatott keretbe. Alíz most sem okozott csalódást, már az előfutamok során a legjobb idővel kvalifikálta magát a fináléba. – Volt egy kis izgalom a döntő előtt, hiszen ott motoszkált Alízban, hogy jó lenne megvédeni azt az ezüstöt, vagy esetleg előrelépni – idézte fel Budavári István. – Az első 100 méter után kicsit görcsösebb volt az úszása, de így is megvédte második helyét, a trón átvétele még várat magára egy kicsit.

Két méterrel, durván egy testhosszal maradt le az első helyről. Kalmár Alíz tavaly 50 méter mellen nem került döntőbe, idén azonban az országos csúcstartó, Sztankovics Anna mögött a második legjobb idővel került a fináléba. – Egy teljesen ismeretlen terület az 50 méter egy 200 méteres mellúszónak – jegyezte meg a sportiskola úszó szakosztályának vezetője. – A mell nem az az úszásnem, amit 50, 100 és 200 méteren is le tud úgy úszni valaki, hogy érmet is nyer egy bajnokságon. Ezt csak alátámasztja, hogy mindhárom számban más-más győzedelmeskedett.

A döntőben aztán Alíznak sikerült maga mögé utasítania Sztankovics Annát, de a hármas pályán Sebestyén Dalma gyorsabbnak bizonyult, igaz, mindöszsze négy tizeddel volt jobb a győri úszó. Kalmár Laura, Davanzo Nicol és Horváth Emma Sára sem unatkozott, egyre-másra döntötték meg egyéni csúcsaikat. A sikerek mellé egy kis kesernyés szájíz is párosult, mivel Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya ígérete ellenére nem a mostani országos bajnokság alapján válogatta össze a vb-keretet, hanem a tavalyi olimpiai eredmények maradtak mérvadóak. Ettől függetlenül Budavári István maximálisan elégedett úszói teljesítményével, hiszen a szombathelyi úszósport csaknem 45 éves történelme során először avathattak bajnokot Kalmár Alíz személyében.