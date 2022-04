Remekül kezdte a középszakaszt a Rába-parti alakulat, hiszen eddig az Alba Fehérvár és a Sopron is fejet hajtott a Konsztantinidesz-legénység előtt. Nagyon mélyről sikerült visszakapaszkodniuk a piros-feketéknek, mivel az alapszakasz végén nem úgy alakultak az eredményeik, ahogyan azt eltervezték. Van mire visszaemlékezni, és itt most nem feltétlen csak az utolsó két találkozóra kell gondolni, hanem a 35 évvel ezelőtti eseményekre.

Ugyanis kedden volt napra pontosan a 35. évfordulója annak, hogy 1987. április 12-én a sokszoros bajnok Budapesti Honvéd legyőzésével, a bajnoki döntő harmadik összecsapásának megnyerésével története során először lett az ország legjobbja a Körmendi DMTE. A háromszoros magyar bajnok, hétszeres kupagyőztes piros-feketék a bajnoki címre törő Szolnokot fogadják szerdán késő délután a körmendi katlanban.

Az Olaj ellen lejátszott idei három – két bajnoki, egy kupa – mérkőzésen egyszer sem sikerült megcsípniük a Rába-partiaknak a jászságiakat. Az Alba és a Sopron ellen mutatott játékkal és küzdeni tudással azonban most akár el is kaphatják a vasiak a Szolnokot.

– Szerencsére sikerült kikerülnünk a rossz szériánkból, újra a győzelmek útjára léptünk, és eltökélt szándékunk, hogy végre megverjük az Olajt, mert épp elégszer okoztak már nekünk fejfájást ebben a szezonban – mondta Takács Kristóf, az Egis Körmend kosárlabdázója. – Úgy gondolom, hogy a kupában és azon kívül is remek csapategységet alkottak az elmúlt időszakban. Nekünk a védekezésünkre kell nagyon figyelnünk és olyan szellemiségben kell pályára lépnünk, ahogy azt tettük az Alba és a Sopron ellen.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy hazai pályán fogadjuk az Olajt, ami azt jelenti, mi eggyel többen vagyunk a szurkolóink támogatását élvezve. A hatodik játékostársunkra ezúttal is nagy szükségünk lesz – emelte ki Takács Kristóf, aki az U20-as bajnoki címvédő csapat oszlopos tagjaként a felnőttek között is egyre otthonosabban érzi magát, védekezésben és támadásban is igyekszik kivenni a részét a csapatjátékból. Ami a körmendiek leendő ellenfelét illeti, a tabellán második helyet elfoglaló friss kupagyőztes Szolnoki Olajbányász hétvégén pihenhetett, előtte hazai pályán a Sopront kemény meccsen múlta felül 91-80-ra.