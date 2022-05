Az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcának első, szombathelyi összecsapását a HVSE nyerte 3-1-re.

MVFC Berettyóújfalu - Haladás VSE 2-3 (2-3). Berettyóújfalu, 500 néző, NB I.-es futsal, döntő, második mérkőzés, vezette: Újhelyi, Takács (Borbás, Kakuk).

Berettyóújfalu: Sándor - Nagy I., Rábl, Kártik, Takács.

Csere: László, Tóth A., Rézműves, Szabó P., Gál, Szatmári, Nagy d., Rafael, Matheus.

Edző: Trencsényi János.

HVSE: Alasztics - Hajmási, Dróth, Dávid, Vas.

Csere: Gyimesi, Homlok (kapusok), Kovács M., Szalmás, Luiggi, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Gerencsér, Henrique.

Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Nagy I. (13.), Szabó P. (14.), ill. Dróth (7.), Sipos (10.), Vas (16.).

A Haladás kezdte jobban, támadóbb szellemben a meccset. Több helyzetet is kidolgozott, de kimaradtak a lehetőségek. A percek múlásával aztán rendezte sorait a Berettyó, akadt dolga Alaszticsnak is. Dróth szerezte a találkozó első gólját, lefordult a védőjéről, majd kilőtte a bal felső sarkot, a labda a kapufáról vágódott a hálóba (0-1). Jobban, kapura veszélyesebb futballozott a Haladás. Pörögtek a csapatok, gyűltek a faultok, a sárga lapok - nehezen kezelték a feszültséget a játékvezetők. Sipos növelte a szombathelyiek előnyét! Parádés egyéni alakítás után, két védőjét is becsapva játszotta magát tisztára, majd kilőtte a jobb alsó sarkot (0-2). Kénytelen volt gyorsan vészkapus játékra váltani a Berettyó - így azért többet volt a labda a hazaiaknál.

Sőt, a házigazda egy ilyen létszámfölényes akcióból szépített (1-2). Belelkesedett a házigazda, egy erőszakos labdaszerzés után kontrázott, és góllal zárta az akciót (2-2). a játék képe alapján teljesen váratlanul egyenlített a Berettyó. Juanra mester időt kért, megnyugtatta amúgy jól játszó csapatát. Vas pedig egy bődületesen nagy góllal vette vissza a vezetést a Haladásnak: Dávid jobbról, szögletből érkező beívelését ágyúzta kapásból, a túloldalról a hálóba (2-3). A Berettyó pedig erőltette a vészkapus játékot. De kivédekezte az első félidő hajráját a Haladás.

Kemény jelenetekkel, tempós iramban kezdődött a második játékrész. Agresszívan futballozott a házigazda, mindent megtett az egyenlítésért - és természetesen a vészkapus játékkal is operált. Alasztics viszont remekül védett. Átvette az irányítást a Berettyó. Védekezett, próbált kontrázni a Haladást. Volt gólveszély a szombathelyiek játékában is, Sipos löketénél például a kapufa mente meg a Berettyót. A bírók viszont szorgalmasan fújták a szabálytalanságokat a Haladásra, bő hét perccel a vége előtt el is érte az öt csapatfaultot a szombathelyi gárda. Meg is ették Matheus műesését a játékvezetők, kisbüntetőhöz jutott a házigazda - de Alasztics védte a lövést! Fogyott az idő, próbálta fokozni a nyomást, a tempót a minden mindegy alapon rohamozó házigazda. A hajrában már foggal, körömmel védekezett a Haladás. Aztán 16 másodperccel a vége előtt ismét - ezúttal jogos - kisbüntetőhöz jutott a Berettyóújfalu. És Rafael a kapu mellé tüzelt! Óriási csatát nyert meg a Haladás!

A szombathelyi gárda így már 2-0-ra vezet az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcában. A bajnoki döntő harmadik - lehet, hogy utolsó - mérkőzését pénteken (16.15) rendezik Szombathelyen.