Észak

Kemenesalja–Gencsapáti 3-5 (0-4). Vönöck, vezette: Varga S.

Kemenesalja: Bakos – Vajda, Belegrai, Pethő, Őri, Dobson, Lőrincz, Mester (Bodor), Erdélyi, Ölbei, Smidéliusz.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Kovács Gé., Janzsó, Varga R., Mester, Dancs (Németh T.), Tar, Bokor, Tóth B., Lőrincz, Kovács Gá. (Markó).

Gól: Belegrai, Pethő, Bodor, ill. Dancs (3), Varga R., Bokor.

Kiállítva: Horváth Gy. (59., Gencsapáti).

A hazai csapat tartalékosan lépett pályára – és adott egy félidőnyi előnyt ellenfelének. Aztán 0-5 után megpróbált visszajönni a meccsbe, nagyot küzdött, de csak a szépítésre futotta az erejéből. Megérdemelten nyert a vendég.

Elektromol Spari–Uraiújfalu 2-6 (2-4). Szombathely, 60 néző, vezette: Németh T.

Spari: Varsányi – Dienes, Kovács A., Kovács T., Pulai, Tóth A., Láda, Fülöp, Bolfán (Sipos), Pados, Németh R.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gáspár (Simon), Gallen, Szabó B., Burka (Gönczöl), Pungor, Csete, Fehér, Keszei, Agg.

Gól: Pulai, Németh R., ill. Burka (4), Fehér, Pungor.

A Spari mezőnyjátékossal a kapuban kezdett. Az Uraiújfalu hamar megszerezte a vezetést, de a hazaiak összeszedték magukat, és a 15. percben már vezettek 2-1-re. Nem örülhettek sokáig, mert a szünetben már az Uraiújfalu volt előnyben. A második játékrészben a vendégek rúgtak még két gólt, így biztosan nyertek. A Sparinak azért lehet hiányérzete, mert sok helyzetet dolgozott ki és elkerülhető gólokat kapott.

Sé Honvéd–Újperint 1-0 (1-0). Sé, 100 néző, vezette: Marácz Z.

Sé: Földi – Szalay, Séfer, Kovács K., Werderits, Muzsai (Hende), Boldizsár (Kiss Márton Balázs), Fichtacher (Nemes), Soós (Kiss Mi.), Kiss Má. (Vámos), Uri.

Újperint: Biró – Sásdi, Hazafi (Nyári), Iszak, Baranyai, Jagodits, Egyed (Márfy), Horváth M., Hegedűs (Szmolek), Németh P. (Kovács G.), Kiss Á.

Gól: Kiss Má.

Az Újperint néven induló, amúgy a Király Sportegyesületre épülő csapat látogatott Sébe. Ugyanis többen kettős igazolással játszanak nevezett csapatban – most nyolcan szerepeltek így a meccskeretben –, amellyel kapcsolatban már több csapatvezető is nemtetszését fejezte ki. Talán a következő bajnokság versenykiírásánál mad ezt is figyelembe veszik. A mérkőzés nagy iramban kezdődött, a hazaiak felvették a kesztyűt, megalkuvást nem tűrő elszántsággal vetették magukat a küzdelembe. Ez meg is lepte az ellenfelet, olyannyira, hogy a Sé megszerezte a vezetést. A második félidőben sem lassítottak a felek, óriási iramban zajlott a mérkőzés. Az látszott, hogy a látogató jobb kondiban van, de a hazaiak csupa szív játékán nem talált fogást. Jó játékvezetés mellett remek mérkőzést láthattak a szurkolók. Az eksztázisban játszó hazaiak – akiknél mindenki átlagon felül teljesített – győzelme teljesen megérdemelt.

Gérce-Vásárosmiske– Szeleste-Pósfa 2-0 (1-0). Gérce, 110 néző, vezette: Sály K.

Gérce: Komáromi – Máthé, László, Pethő, Lerik, Mórocz (Kiss L.), Major, Nunkovics, Kovács T., Csonka, Kövesdi.

Szeleste: Kovács M. – Fehér, Pomper, Fülöp, Riba, Kovács A. (Horváth E.), Szabó B., Kovács T. (Pethő), Kovács R., Földi, Trittremmel.

Gól: Kovács T., Mórocz.

Az elismerés hangján kell szólni a hazai csapatról, ugyanis létszámproblémákkal, mezőnyjátékossal a kapuban futott neki a számára fontos mérkőzésnek, amelyet óriási elszántsággal, helyenként jó játékkal – korrekt játékvezetés mellett – megérdemelten nyert meg. A hazaiak minden játékosa nagyot küzdött és jó teljesítményt nyújtott.

Bozsok–Söpte 4-2 (2-2). Bozsok, vezette: Gróf M.

Bozsok: Szenteleki Á. – Bigner, Kratochwill, Nagy Zs. (Pónácz), Szenteleki B., Pál (Kalmár), Hankó (Szárnyas), Szalai (Kaposi), Tompek, Kiss M., Marti.

Söpte: Gombor – Mester, Németh M., Kovács E., Léhmann (Fogl), Horváth B., Hujber G. (Farkas G.), Rómer, Vámos, Koszokovits, Hujber B.

Gól: Bigner, Szenteleki B., Szalai, Pál, ill. Kovács E. (2).

Gyors gólváltásokkal kezdődött a mérkőzés. Két alkalommal is a vendég szerezte meg a vezetést, de a hazaiak mindkétszer egyenlítettek. A második félidő közepén aztán a Bozsok eldöntötte a csata sorsát – megérdemelten nyert.

Csepreg–Pecöl 7-2 (2-0). Csepreg, 120 néző, vezette: Kondor T.

Csepreg: Farkas B. – Steiner M., Tájmel (Nika B.), Kossuth, Simon (Tóth A.), Takács (Baranyai), Pócza, Nagy D. (Kovács B.), Lukács, Steiner C., Németh O.

Pecöl: Takács – Pálfi (Németh Á.), Kurucz, Farkas E., Varga Gy., Oszkó, Farkas A. (Balázs), Iszak, Kámán, Horváth B. (Szemes Z.), Szemes B. (Németh I.).

Gól: Pócza (4), Lukács (3), ill. Farkas E., Varga Gy.

Rögtön támadólag lépett fel a Csepreg, de az elején sokat hibázott – ám két talált, kapushibából esett góllal így is biztos előnyre tett szert. Fordulás után viszont már játékban, sebességben, erőnlétben is ellenfele fölé nőtt a vendéglátó, ilyen arányban is megérdemelten nyert. A hazai klub a mérkőzést jótékonykodásra használta fel, pénzt gyűjtött két fiú, Domi és Lackó gyógyulására.

Conoil Mersevát–Sitke 10-1 (4-1). Mersevát, 50 néző, vezette: Kedves R.

Mersevát: Patyi – Horváth Zs. (Horváth T.), Gönye (Németh G.), Pethő, Csite, Vizi (Takács), Orbán (Dénes), Győrvári, Szabó Sz., Nagy Á., Balogh P.

Sitke: Kelemen – Gaál, Imre Gá., Papp B., Németh Z., Tóbiás (Gyürü), Zeke, Imre Ge. (Lakatos), Sulyok, Pencz, Németh M.

Gól: Gönye (3), Vizi (2), Pethő, Horváth T., Csite, Győrvári, Horváth Zs., ill. Zeke.

Hamar gólgyártásba kezdett a vendéglátó, a 25. percben már 4-0-ra vezetett. A szünet előtt a sitkeiek egy szemfüles góllal szépítettek. Fordulást követően is támadólag lépett fel a Mersevát, végül biztosan győzte le sportszerű ellenfelét.

A 27. forduló menetrendje, szombat, 17.00: Gencsapáti–Bozsok. Vasárnap, 17 óra: Sitke–Sé, Uraiújfalu– Mersevát, Pecöl–Spari, Söpte–Csepreg, Szeleste–Kemenesalja, Alsóújlak–Gérce.

Dél

Tanakajd–Horváth Ranch Kft. Nádasd 1-0 (0-0). Tanakajd, vezette: Pázsi M.

Tanakajd: Marcz L. – Svób, Gombkötő, Kölkedi, Marcz G., Pál, Kalmár, Filakovszky, Könczöl, Nagy K., Varga M. (Tóth J.).

Nádasd: Rejtli – Varga M., Meskó M., Tuboly, Németh Bo., Németh Be., Meskó E., Balogh B., Meskó Á., Burka, Csenterics (Horváth A.).

Gól: Svób.

Kiállítva: Meskó E. (88., Nádasd).

A két együttes helyezését nézve a tabellán sima vendéggyőzelmet ígért a mérkőzés. Ám az esélyekre rácáfolva a hazai csapat az első perctől kezdve harcos és ötletes játékot mutatott be, ami sokkolta a Nádasdot. Egyenlő felek küzdöttek, jó meccset vívtak. A Tanakajdnak a tavaszi szezonban először pici szerencséje volt, így a döntetlenszagú mérkőzésen otthon tudta tartani a fontos három pontot.

Bajánsenye–Telekes Medosz 2-7 (1-3). Bajánsenye, 80 néző, vezette: Szendrődi B.

Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Könye-Balla, Horváth B., Luter, Kosár, Fábián, Kovács I., Horváth M., Horváth Z., Vörös.

Telekes: Blaskovics – Ujj, Pénzes (Büki), Németh T. (Szakter), Németh M., Görcsi P., Kónya Sz. (Horváth A.), Osvald, Kónya M., Görcsi D., Vincze.

Gól: Kosár (2), ill. Kónya M. (2), Vincze (2), Osvald, Görcsi D., Kónya Sz.

A hazai csapat rengeteg egyéni hibát elkövetve, kiábrándítóan játszott, a vendégek megérdemelten győztek.

Pinkavölgye-Felsőcsatár– Tutitextil-Körmend VSE 1-7 (0-2). Felsőcsatár, vezette: Talabér N.

Felsőcsatár: Moór (Krancz K.) – Czlenner, Horváth L., Pehr, Horváth Sz. (Windisch), Krancz Gy. (Sipos), Kopácsi (Krajczár), Schmalzl (Horváth M.), Cobzaru, Cseri, Hábetler.

Körmend: Sály – Velekei (Papp P.), Horváth Á. (Simon), Popovics, Törő, Szatmáry, Horváth Dávid, Petrovics, Sákovits, Vilics, Szabó P. (Horváth Dániel).

Gól: Cobzaru, ill. Popovics (3), Velekei (2), Vilics, Simon.

Vasszécseny–Csákánydoroszló 1-8 (1-3). Vasszécseny, 100 néző, vezette: Farkas G.

Vasszécseny: Pungor A. (Asztalos) – Joó, Szalay, Bori, Orsós, Sásdi (Pungor D.), Fritz, Varga M., Kámán, Zsolnai, Kiss P. (Kiss B.).

Csákánydoroszló: Baba – Danyi (Lónai), Török, Makai, Pandur, Dedics, Major (Dihen), Horváth M. (Kolosits), Albert, Márton, Urbán.

Gól: Fritz, ill. Makai (3), Lónai (2), Urbán (2), Dedics.

A hazai csapat szerzett vezetést, a vendégek azonban gyorsan fordítottak, a félidőre már két góllal vezettek. A második játékrészben már csak a gólarány volt kérdéses, a vendégek intelligens, szép futballt játszottak – a végére teljesen szétesett a hazai csapat.

Őriszentpéter–Gyöngyöshermán-Szentkirály 2-2 (1-1). Őriszentpéter, 100 néző, vezette: Szabó I. Z.

Őriszentpéter: Tarafás – Szabó D., Mihály, Kaszás, Sály, Kósa, Horváth L., Kulcsár (Németh A.), Tamaskó (Horváth Cs.), Szabó S., Szép. Gyöngyöshermán: Geicsnek – Tullner, Horváth Á., Bihun, Kis, Balázs, Szabó A., Dénes, Bazsó, Kopácsi, Szekeres.

Gól: Kaszás, Tamaskó, ill. Szekeres, Balázs.

A hazai csapat sok helyzetet hagyott ki, a döntetlennek a vendégek örülhettek jobban.

Szentpéterfa–Rábatótfalu 1-1 (0-0). Szentpéterfa, 150 néző, vezette: Bagoly G.

Szentpéterfa: Sákovits – Török, Wágner, Horváth V., Skrapits D., Garger, Farkas Henrik (Farkas Henrik Milán), Németh M., Gaál (Skrapits I.), Tóth G. (Udvardi), Farkas A.

Rábatótfalu: Szukics – Keresztúri, Náricza, Csákvári, Domján, Sütő, Szakács (Németh D.), Düh, Kovács Á. (Erős), Kóczán L., Kóczán P.

Gól: Horváth V., ill. Düh.

A hazai csapat ezúttal nem futballozott jól, megszenvedett harcos ellenfelével – a döntetlen igazságos.

A 27. forduló menetrendje, szombat, 17.00: Körmend– Vasszécseny, Gyöngyöshermán–Szentpéterfa. Vasárnap, 17.00: Csákánydoroszló–Tanakajd, Telekes–Felsőcsatár, Rábatótfalu–Rum, Szarvaskend–Őriszentpéter.