A kellemetlen, szeles idő miatt bár kevesebben álltak rajthoz, de ez a verseny hangulatát nem befolyásolta, köszönhetően elsősorban a Halmay Zoltán szülőfalujából, Magasfaluból (Vysoká pri Morave, Szlovákia) érkezett nagyszámú versenyzőnek és szurkolónak. Már a nevezések után megszületett a verseny első rekordja. A rendező egyesület tagja, Bajner János 84 évesen döntött az indulás mellett és futamában szépen teljesített. A 14 év alatti korcsoportokban a fiúk és lányok versenyében is imponáló cseh győzelmek születtek, a Kolínból érkező Daniel Mach és Karolina Bendová elsősége nem forgott veszélyben.

Ezúttal a hölgyek küzdelme volt a legkiegyensúlyozottabb. A döntőbe két-két cseh, magyar és szlovák versenyző verekedte be magát. Itt is cseh győzelemnek lehettünk szemtanúi, Anna Petránková honfitársa, Katerina Bendová előtt ért célba. A dobogó harmadik fokára a szombathelyi Szabó Nikolett álhatott fel. A férfiak mezőnyében újra üdvözölhettük Dobre Norbertet, aki tizennegyedik győzelmére készült. Bár a döntőben négy Magasfaluból érkező vetélytársat is kapott, de egyik sem tudta megszorítani, így az 50 yardos versenyek specialistája újabb aranyérmet szerzett. A döntők után Printz János, a Magyar Olimpiai Akadémia tanácsának tagja értékelte a versenyt, aki kiemelte annak hagyományteremtő jelentőségét. Köszönet illeti Dušan Dvorant, Magasfalu polgármesterét, aki szívügyének tekinti a Halmay úszókupát – ez egyre inkább meglátszik a szlovák eredményeken.

Eredmények. Felnőtt. Férfi.: 1. Dobre Norbert (Szombathely) 26,37, 2. Rastislav Houdek (Vysoká pri Morave, Szlovákia) 39,41, 3. Juraj Strna (Szlovákia) 42,18. Női: 1. Anna Petránková (Kolín, Csehország) 31,80, 2. Katerina Bendová (Csehország) 36,85, 3. Szabó Nikolett (Szombathely) 44,94. 14 év alattiak. Fiú: Daniel Mach (Csehország), 2. Varga Levente (Szentgotthárd), 3. Tomás Mach (Csehország) 34,25. Lány: 1. Karolina Bendová (Csehország), 2. Lucia Miškolciová (Szlovákia) 40,32, 3. Aneta Miškolciová (Szlovákia) 1.13,29.