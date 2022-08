- Jól kezdtük a meccset, benyomtuk a Nyíregyházát, megvoltak a ziccereink is, csak éppen nem tudtuk kihasználni őket - mondta a 19 éves Molnár Rajmund. - Úgy érzem, az első félidőben végig kontrolláltuk a játékot. A gólom? Egy nagyon szép kombináció végén Csernik Kornél továbbított Borvető Áronnak, aki visszapasszolta a labdát, én pedig a második hullámban érkezve a hálóba lőttem. Természetesen nagyon örültem a gólomnak! A szünetben azt kérte tőlünk a mester, hogy ugyanazt a játékot játsszuk, mint amit az első félidőben, ugyanúgy folytassunk mindent. A második félidő már kicsit nehezebb volt, a Nyíregyháza támadott, de nagyon jól helytálltunk, mindenki nagyot küzdött. Nagyon örülök, hogy sikerült megtartanunk az előnyünket.

- Noha sok új játékos érkezett a nyáron, azért valamennyire már érezzük egymást, de kell még egy kis idő, mire már tudjuk, hogy ki merre mozog - kell még egy kis idő, hogy ez a kapocs kialakuljon. Számomra nyilván fontos volt, hogy minél előbb megszerezzem első gólomat, boldog vagyok, hogy a Csákvár elleni gólpasszom után ezúttal gólt szereztem. Örülök annak is, hogy kezdőként kaptam lehetőséget, remélem, hogy a kezdőben maradok - de ezt majd a mester eldönti. Új játékosként még tartozom a csapatnak a beugróval, most pedig megszereztem az első gólomat, nos, szerintem ez is kötelezettséggel jár. Úgy érzem, rosszul jövök ki ebből...Komolyra fordítva a szót: természetesen ez édes teher! Pedig vasárnap nem voltak egyszerűek a körülmények, kicsi volt a játéktér és a pálya talaja sem volt ideális. Persze ez mindkét csapatot egyformán zavarta, meggyőződésem, hogy egy jobb minőségű pályán jobb meccset vívtunk volna. De a legfontosabb számunkra, hogy megszereztük a három pontot!