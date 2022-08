Csepregi SE–Haladás VSE - Zanati SE 1–5 (0–4).

Csepreg, 150 néző, v.: Bagoly G.

Csepreg: Jakatics – Tájmel, Kossuth D., Nika M., Simon, Nagy D., Pócza (Steiner), Nika B., Merk, Lukács (Kossuth K.), Németh O. (Takács). Edző: Steiner Zsolt

Haladás: Horváth B. – Buzás (Zugonics), Szőts (Simon), Varga Cs., Kovács B., Pap (Németh G.), Ferencz, Szenczi, Tóth M., Péter, Sály (Koósz). Edző: Szenczi Imre

Gólszerzők: Simon, ill. Péter, Tóth M., Szőts, Szenczi, Ferencz.

Az első félidőben védekezésre rendezkedett be a Csepreg, de az egyéni hibákat kihasználva a Haladás így is négygólos előnyre tett szert. Egyértelműen a vendégcsapat dominált a találkozón. A második felvonásban kijjebb merészkedett a házigazda, szerzett egy gólt is, de hamar jött a válasz a vendégektől. Összességében fizikálisan, erőnlétileg és játéktudásban is a Csepreg fölé nőtt a Haladás, így magabiztosan gyűjtötte be a három pontot a fordulóban.



Vasi Bádogos Kft Táplán SE–Büki TK 9–0 (5–0).

Táplánszentkereszt, 100 néző, v.: Bognár R.

Táplán: Gyécsek – Farkas G., Németh B., Mercs, Huszár, Gyurcsányi (Gombos), Rosner, Markó, Manganelli, Dala, Vidák. Edző: Borbás János

Bük: Viczmándi – Kostyál, Radasics (Kiss P.), Wágner, Bősze, Szabó A., Kocsis, Györe (Kiss R.), Kovács Á., Komjáthy, Farkas B. Edző: Enzsöl Gábor

Gólszerzők: Vidák (3), Németh B. (3), Dala, Gyurcsányi, Rosner.

Sportszerű mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.