A szabadfogásúak 125 kilogrammos kategóriájában szereplő Ligeti a budapesti Eb után combsérülés miatt két hónapot kihagyott, a vb nyitómeccsén ennek ellenére kiválóan teljesített és könnyedén verte a japán Yamamoto Taikit. A folytatás viszont korántsem ígérkezett ilyen egyszerűnek a törökök legendás nehézsúlyúja ellen. Már a meccs elején látszott, hogy a tavasszal Budapesten nyolcadik Eb-címét begyűjtő Akgül nagyon jó erőben van. Egyértelműen fölényben volt Ligetivel szemben, aki az első percben többször próbálta megkontrázni riválisa indításait, ám Akgül kétszer is ki tudta őt léptetni. A folytatásban is a török irányított, Ligeti nem tudta megingatni őt, és a harmadik percben egy kétpontos akcióval 4-0-ra nőtt az előnye. A második menetben meddő állóharc folyt a szőnyegen. Ligeti Dániel a hajrában próbált igazán energikusan támadni, de nem lepte meg Akgült, az eredmény pedig nem változott.

- Az Európa-bajnokságon is birkóztam vele, de most annál is sokkal erősebbnek éreztem, sajnálom. Nem vagyok csúcsformában, ennek ellenére bíztam benne, hogy szorosabb meccset tudok vele birkózni. Most már csak a vigaszágban tudok reménykedni - nyilatkozta a meccs után Ligeti Dániel.