“Alapos szakmai ismereteimet és a tudásom legjavát beletettem a munkába, ezért tiszta lelkiismerettel adhatom át a helyemet. Szombathelyiként mindig a csapat érdekeit tartottam szem előtt.”- tette hozzá Németh Szabolcs az indoklásához.

A szombathelyi születésű Németh Szabolcsot bő egy éve, 2021 június 4-én nevezték ki a Szombathelyi Haladás vezetőedzőjévé - a tréner Mátyus Jánost váltotta a kispadon. A korábban a Lurkónál, a Haladás VSE-nél az Illés Akadémián, aztán kétszer Dorogon és egyszer Sopronban is edzősködő szakemberrel remek őszt zártak a zöld-fehérek, a negyedik helyen fordultak úgy, hogy hat fordulón keresztül vezették a bajnoki táblázatot és többször álltak a második, feljutást érő helyen is. A tavasz már jóval gyengébbre sikerült, hét hazai meccsüket is elbukták a zöld-fehérek. Igaz, a szezon végére összekapták magukat, így végül a hatodik helyre futottak be. A 2022/23-as bajnokságban eddig eltelt hét fordulóban a nyáron alaposan átalakult Haladás jobbára bukdácsolt, két-két győzelem és döntetlen mellett háromszor kikapott, nyolc pontjával jelenleg a 13. helyen áll - hét pontra a feljutó és négy pontra a kiesőhelyektől. Múlt vasárnap a Hali 2-0-ra alulmaradt Tiszakécskén.

Nyilatkozat:

Elfogadta a vezetőedző lemondását a Szombathelyi Haladás Labdarúgó kft.

A Szombathelyi Haladás Labdarúgó kft. vezetése a mai nappal elfogadta Németh Szabolcs vezetőedző lemondását. A szakember indoklásait megalapozottnak tartjuk és közös megegyezéssel felbontjuk a szerződést.

A Szombathelyi Haladást a soron következő két mérkőzésen Mészöly Géza szakmai vezető irányítja. A vezetőedző személyéről később születik döntés.

Homlok Zsolt

elnök, tulajdonos