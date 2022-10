Az Egis Körmendet az ág is húzza, keservesen meg kell dolgozniuk a piros-feketéknek a sikeres pillanatokért, amelyekből eddig nem jutott ki sok számukra. Az oroszlányi pofon (104-98) után ugyan tudták hozni a ZTE elleni rangadót, igaz, ott is az utolsó pillanatig nyílt volt a találkozó (93-92). Azóta viszont nem termett babér. A rosszul sikerült finnországi utat követően a Kecskemét elleni hazai bajnokit (74-75), majd a Sportinggal vívott újabb Európa Kupa-meccset is elbukták Ferenczék (98-99) – de még hogyan! Szinte már a Körmend kezében volt első győzelme nemzetközi porondon, ám Marcus LoVett dudaszós triplája után mégis a Sporting örülhetett.

A Körmend trénere, Antonisz Konsztantinidesz úgy fogalmazott a meccs után, hogy csapata a találkozó végére fejben elfáradt. A tabellán harmadik Zollner-gárda ellen mindenképpen összeszedettebb védekezésre és pörgősebb támadásokra lesz szükség, ha nyerni akarnak a vasiak – az Alba ugyanis komoly erőt képvisel, és az idén nem titkoltan komoly célokat tűzött ki maga elé.