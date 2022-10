Finoman fogalmazva foghíjas lelátók előtt feszült egymásnak a G csoport eddigi két nyeretlen csapata a Körmendi Sportcsarnokban. Csak pár százan voltak kíváncsiak a vasi piros-feketék első hazai nemzetközi találkozójára. A szokatlanul visszafogott hangulatban remek triplasorozattal kezdett a házigazda, Moore, Ferencz, majd újra Moore volt eredményes. A Sporting igyekezett tartani a lépést a Körmenddel, de a Rába-parti triplazuhataggal nem tudtak mit kezdeni. Hat perc elteltével a hatodik hazai hármas is elsüllyedt, ezzel 24-14 volt az állás, időt kért Monteiro mester.

A portugálok ezután egy 8-0-ás rohammal zárkóztak, másfél perc alatt eltűnt a vasiak 10 pontos előnye. Williams távolijával pedig át is vette a vezetést a Sporting (26-27) és tartotta is előnyét. A második negyed nagy részében a vendégek diktálták az iramot, hiába volt többször is az egyenlítés kapujában a Körmend, mindig jött a túloldalon válasz. Három perccel a félidő vége előtt felpörgött a házigazda, szigorított védekezésén és támadásait is precízebben zárta le. Kiss Mátyás és Durázi Krisztofer remekül szállt be a padról, hathatós közreműködésükkel megfordította a meccset a Rába-parti alakulat (51-49). Idegessé, kapkodóssá vált a portugálok játéka, sok labdát eladtak, ami a Körmend malmára hajtotta a vizet. Fordulatos, küzdelmes első félidő után 59-53-at mutatott az eredményjelző.

Szünet után Radicnál szakadt el a cérna, lecserélését követően egy jólirányzott szabadrúgást végzett el az egyik széken, amiért rögtön technikait kapott. A feszültséget csak tetézte, amikor Kissre sportszerűtlent és technikait fújtak egyszerre, így azonnal a kiállítás sorsára jutott. Mindeközben a Sporting egy 10-0-ás szériával ismét magához ragadta az irányítást (62-65). Ezután hol a magyar, hol a luzitán gárda járt pár ponttal előrébb. Antonisz Konsztantinidesz kettő és fél perccel a negyed vége előtt 75-75-nél időkéréssel próbálta csillapítani csapatát.