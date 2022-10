A korábbi Haladás-edző, Csertői Aurél irányította, az NB I.-től az előző bajnokság végén búcsúzó Gyirmót nyáron ugyan elveszítette házi gólkirályát, a szentpéterfai származású Varga Barnabást, ennek ellenére a visszakerülésért küzd a másodosztályban. A sárga-kékek 19 ponttal a harmadik helyen állnak a bajnokságban. Érdekesség, hogy míg öt idegenbeli meccséből négyet megnyertek, egyszer döntetlent játszottak, addig hazai pályán két siker mellett három vereséget is begyűjtöttek a Győr-Moson-Sopron megyeiek. A gyirmótiak két legutóbbi hazai meccsüket - DVTK 1-2, Nyíregyháza 2-3 - elveszítették. A legutóbbi, hétközi fordulóban viszont 2-0-ra nyertek Győrött. A Gyirmót keretében négy exszombathelyi futballista is szerepel: Polgár Kristóf, Nagy Patrik, Medgyes Zoltán és Simon András. A gyirmótiak legeredményesebb játékosa a középpályás Nagy Patrik. Érdemes figyelni Medgyesre is, a korábbi Hali-csatár az utolsó három meccs mindegyikén betalált. Az utóbbi két fordulóban már Michal Hipp által irányított Haladás Pécset ugyan jobban futballozott keveset mutató ellenfelénél, egy tizenegyesgóllal mégis kikapott. Szerdán viszont sok helyzete közül egyet értékesítve 1-0-ra verte a Kazincbarcikát. A zöld-fehérek jelenleg 12 ponttal a 14. helyen állnak a bajnoki tabellán.

-Nagyon örülök, hogy négy év után visszatérhettem a Haladás-stadionba, jó érzés volt szerdán ismét Szombathelyen irányítani a csapatot. - mondta Michal Hipp. - A pécsi meccs után próbáltam motiválni a játékosokat és úgy gondolom, ez sikerült, hiszen megszereztük a győzelmet. Örülök, hogy a korábbi vesztes meccsek után győztünk - megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Ami a vasárnapi, gyirmóti meccset illeti: az együttesnek két arca van, az otthoni és az idegenbeli meccseik között nagy a különbség. Az biztos, hogy jól látszik Csertői Aurél vezetőedző munkája a csapaton. Nagyon nehéz meccs vár ránk, márt csak azért is, mert négy korábbi Haladás-futballista is szerepel vasárnapi ellenfelünknél.