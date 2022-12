A Szombathelyi Sportközpont tornászai három év után újra lehetőséget kaptak, hogy nemzetközi versenyen is megmutathassák tudásukat. A magyar versenyrendszer szerint a gyermek haladó és serdülő korosztályba tartozó SZoSI-tanítványok a hazai, szövetségi bajnokságokon, főleg előírt gyakorlatokkal versenyezhetnek. Elengedhetetlen, hogy lehetőséget biztosítsanak arra, hogy egyéni gyakorlataikat is bemutathassák. Motivációjuk további fenntartása érdekében fontos az is, hogy ezt nemzetközi mezőnyben, nemzetközi bírók előtt tehessék meg.

Nemrégiben Széll Réka, Vass Rebeka, Zimmer Liána, Kocsis Kora és Molnár Georgina a csehországi Brnoban csillogtathatta meg tudását. Az említett város tornász közössége minden évben a város olimpiai büszkesége, Jan Gajdos előtt egy emlékversennyel tiszteleg. A Jan Gajdos Memorial első napja csapatverseny volt, ahol a SZoSI fiatal delegációja a 13. helyet szerezte meg. Egyéni összetett eredményeket is hirdettek, amelyek alapján a 12 legjobb tornász lehetőséget kapott a másnapi, rendhagyó módon megrendezett páros versenyen való szereplésre.

A szombathelyi csapat három fiatalabb tagja, Réka, Rebeka és Liána korábban nem versenyzett szabadon választott gyakorlatokkal, így az, hogy erre először egy nemzetközi versenyen került sor, és magabiztosan vették az akadályt, mindenképpen kiemelendő. Kocsis Kora korláton versenyzett, ahol hibátlanul mutatta be gyakorlatát. Molnár Georgina kiválóan, rontás nélkül tornászott. 10. helyezésével továbbjutott a másnapi versenyre és az FTC színeiben versenyző, Márton Alex Istvánnal összesorsolva vághatott neki a finálénak. A második versenynapon 12 páros három fordulóban mérettetett meg. A szersorrendet mindenki maga választhatta meg. Gina és István magabiztosan, rontás nélkül a másik fordulóig jutott és összesítésben az ötödik helyet szerezték meg.

Rendkívül izgalmas tornán vannak túl a SZoSI fiatal tehetségei. A verseny kiváló tapasztalatszerzési lehetőség volt a gyerekek és edzőik, Csillag Tünde és Hüll Tamás számára is.