U14

Illés Akadémia–MTK Budapest 1-1 (1-0).

Illés Akadémia: Varga N. – Angler J. (Bogdán), Szakály (Axnix), Hányi D., Nyári – Hideg (Mihály), Börczi (Bosnyák Botond), Kiss-Szécsényi (Grádvohl) – Horváth Á. (Laczó), Sánta, Bosnyák Bence (Papp M.). Edző: Nagy László.

Gólszerző: Sánta.

A szombathelyiek több helyzetet dolgoztak ki ellenfelüknél, jobban is futballoztak. Az első félidőben megszerezték a vezetést a vasiak és szünet után is több lehetőségük is akadt. A hajrában aztán megbosszulta magát a sok kimaradt helyzet, a hosszabbításban kiegyenlítettek a vendégek.

U15

Illés Akadémia–Várda Labdarúgó Akadémia 1-1 (1-1).

Illés Akadémia: Őri – Szilvási (Sági), Kelemen, Krone, Molnár L. – Söptei (Hende), Szücs, Meskó (Szele) – Sipos-Kiss (Markó), Klement (Virág), Liplin (Tóth E.). Edző: Németh Richárd.

Gólszerző: Sipos-Kiss.

A hazaiaknak az első félidőben meg kellett volna nyerniük a mérkőzést, így saját maguknak tették nehézzé az összecsapást. Az igazsághoz tartozik, hogy a vendégek durva játékstílusát engedte a játékvezető. A szombathelyieknek szünet után is több gólszerzési lehetőségük volt – de a kisvárdaiak is mentek előre a győztes találatért. Az Illés Akadémia a játék összképe alapján győzelmet érdemelt volna.