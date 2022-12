Aqvital FC Csákvár–Szombathelyi Haladás 0-2 (0-1). Csákvár, 150 néző, néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Csonka.

Csákvár: Auerbach – Dulló, Alaxai, Karacs, Baranyai (László, 83.) – Kocsis D. (Ominger, 58.), Mészáros D. (Magyar Zs., 58.), Körmendi – Tamás N. (Kártik, 58.), Baracskai, Torvund (Janyickij, 58.). Edző: Tóth Balázs.

Szombathelyi Haladás: Verpecz – Simut, Csató, Németh M., Bosnjak – Csilus – Csernik (Nyíri, 92.), Derekas, Rácz (Lencse, 87.), Doktorics (Horváth R., 87.) – Molnár R. (Borvető, 46.). Edző: Michal Hipp.

2. perc: Baracskai ugrott ki a bal oldalon, nyolc méterről leadott lövését bravúrral védte a kifutó Verpecz.

15. perc: Csilus ment el a bal oldalon, beadását a hosszún érkező Rácz lőtte kapura, nagy helyzetből, 12 méterről, de Auerbach bravúrral szögletre mentett.

19. perc: Rácz 18 méteres, jobb sarokra tartó szabadrúgását védte elvetődve Auerbach,

21. perc: Németh Milán balról, hét méterről leadott lövését védte a kapus

42. perc: Rácz passzolt a bal oldalon Csernikhez, aki védője mellett befelé tolta a labdát, majd 12 méterről a bal felső sarokba lőtt (0-1).

47. perc: Mészáros húzta el Rácz lábát a tizenhatoson belül. A tizenegyest Rácz a jobb sarokba lőtte (0-2).

Orkánerejű szélben és csákvári helyzettel kezdődött a tavaszi szezonból előrehozott, az őszi szezon mérkőzése. A pálya talaja megnehezítette a csapatok dolgát: az elmúlt napok esőzése és a havazása megtette hatását, mély volt a talaj. Pár percnyi játék után átvette a mérkőzés irányítását a szombathelyi csapat és jöttek is a kisebb és nagyobb helyzetek. A csákváriak kontrákkal próbálkoztak, de Verpecznek szinte semmi dolga sem akadt. A vasiak irányították a mérkőzést, sok gyors támadással bontották meg a védelmet és hajrában egy szép egyéni megmozdulás után meg is szerezték a vezetést. Szünet után Rácz Barnabás ismét biztos lábbal értékesített egy büntetőt – már 2-0-ra vezettek a zöld-fehérek. Kétgólos hátrányban a hazaiak is többet kockáztattak, de nem találtak fogást a szombathelyieken. Jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, a kapuk ritkán forogtak csak veszélyben. A vasiak biztosan őrizték kétgólos előnyüket, fegyelmezetten futballoztak, a csákváriak nem tudtak újítani.

A Haladás a meccs nagy részét kézben tartotta, teljesen megérdemelten nyert. A szombathelyiek az utolsó három bajnokijukat megnyerték.

Michal Hipp: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, nagyon szép gólt szereztünk, domináltunk, sok helyzetet dolgoztunk ki. Szünet után hamar növeltük előnyünket, ezt követően kétgólos előnyünk birtokában már okosan, taktikusan futballoztuk.

Az NB II.-ben idén már nem rendeznek több mérkőzést, a bajnokság január 31-én folytatódik.