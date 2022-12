A vírushelyzet alaposan megnehezítette a hagyományos labdarúgó Béri Balog Kupa megrendezését - de a szervezők "győztek". Végül Kilenc iskola 29 csapata lépett pályára, körülbelül 220 gyerek futballozott. A IV. korcsoportosok már a 2021/2022-es tanév végén lejátszották a meccseiket a Magyar Snapszer Szövetség Kupáért. A másik három korcsoport versenyét a Mikulás hozta, ezért Mikulás Béri Balog Kupa néven zajlott a torna.

Az I. korcsoportosok két divízióba a Grapelló Kupáért léptek pályára. A B divízióban első lett a Balog C (Szabó Bálint, Bozóki Szabolcs, Bruckner Máté, Horváth Kristóf, Kolompár Manuel, Pap Bence, Rádi Borostyán, Takács Noel, Zsidó Barnabás, felkészítő: Szalay Miklós), második a Balog B, harmadik a Bersek B.. Különdíjasok, legjobb játékos: Geiger Krisztofer (Bersek B,). Legjobb kapus: Kolarits Bende (Tolnay B). Gólkirály: Pap Bence (Balog C, 6 gól). Legjobb hazai játékos: Rádi Borostyán (Balog C).

Az A divízió végeredménye: 1. Balog A (Marton Annaróza, Csöglei Flórián, Döbrösi Zalán, Horváth Donát, Mozsolicz Ádám, Rádi Borostyán, Ruzsics Bence, Ruzsics Dominik, felkészítő: Szalay Miklós), 2. Vép, 3. Bersek A. Különdíjak, legjobb játékos: Horváth Donát (Balog A). Legjobb kapus: Lakatos Marcell (Vép). Gólkirály: Talabér Nimród (Bő, 5 gól), Mozsolicz Ádám (Balog A, 5 gól). Legjobb hazai játékos: Ruzsics Bence (Balog A).

A II. korcsoport a Tolnay Vendéglő Kupáért játszott. A kupát a Balog A (Pénzes Dávid, Csánits Máté, Dudás Noel, Kósa Kornél, Kuti Alexander, Szőke Domonkos, Temesi Fábián, Felkészítő: Noszek Csaba) nyerte a Balog B és az Árpád-házi előtt. Különdíjasok, legjobb játékos: Tóth Noel (Csepreg). Legjobb kapus : Pénzes Dávid (Balog A). Gólkirály: Csánits Máté (Balog A, 4 gól), Sopár Levente (Tolnay, 4 gól). Legjobb hazai játékos: Schatzl Bálint (Balog B).

A Renkó Kupáért a III. korcsoport meccselt. Végeredmény: 1. Tolnay (Salai Máté, Palatin Tamás, Németh Alex, Döbör Barnabás, Vincze Levente, Molnár Milán Máté, Ujhelyi Botond, felkészítő: Pusztai Tamás), 2. Csepreg, 3. Bersek. Különdíjak, legjobb játékos: Varga Zénó (Bersek). Legjobb kapus: Frank Benedek (Csepreg). Gólkirály: Németh Alex (Tolnay, 5 gól). Legjobb hazai játékos: Csutorás Mátyás (Balog).

Az összetett végeredménye 1. Balog A 37 pont, 2. Bersek 29 pont, 3. Árpád-házi 25 pont.

A IV. korcsoportosok a Mikulás Kupáért játszottak. A Balog (Szabó Krisztofer, Lakatos Kristóf, Németh Bence, Csutorás Mátyás, Gombai Dominik, Dévai Dávid, Marton Olivér, Schatzl Olivér, Torda István, Janó Zoltán, felkészítő: Noszek Csaba) győzött a Bük, és Bő celőtt. A gólkirály Janó Zoltán (Balog) lett 5 góllal.