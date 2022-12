A szervezők, a Pannonsport Kft. és a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség munkatársai nyílt sorsoláson alakították ki a csoportokat az 1919 Sport Pubban. A megnyitón kisebb kommunikációs zavar támadt, ugyanis Kalmár Attila, a Pannonsport ügyvezetője úgy vélte, a torna története 1986 óta íródik, Lovasy András volt az ötletgazda. Míg Táncsics András, a szabadidősport szövetség elnöke szerint az első tornát 1985-ben rendezték, és Lovasy Andrással együtt Gerencsér Tibort is említette ötletgazdaként, főszervezőként. Elhangzott továbbá, hogy az idén a korábban megszokott négy helyett csak három napot ölel fel a hagyományos kispályás focitorna: december 28-30-án ad otthont az erőpróbának Haladás Sportkomplexum – korábban a negyedik napon a helyosztókat az Arena Savariában rendezték. És ezúttal fizetős lesz a belépés a szurkolók, érdeklődők számára a csarnokba: az első két nap 1500 forint, a harmadik napon pedig 2000. Szűkebb lett a létszám is, ugyanis ezúttal „csak” nyolc csapat alkotja az öregfiúk, ugyancsak nyolc gárda a nők mezőnyét, míg a felnőtt nyílt kategóriában 24 csapat nevezését fogadták el – a nyílt és a női kategóriában megkötés nélkül bárki játszhat. Érdekesség, hogy több csapat is nevezett volna, de több gárdát most nem bír el a rendezvény. Ezekre a megszorításokra az energiaárak „elszállása” miatt van szükség. Abban viszont mindenki egyetértett: az is nagy eredmény, hogy az idén megrendezik a Szilveszter Kupát.