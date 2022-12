A Magyar Szabadidősport Szövetség év végi közgyűlésén osztotta ki legrangosabb elismerését, a „Lakosság Sportjáért” kitüntetést – a díjban minden évben egy személy, egy médiamunkás, és egy egyesület kapja meg. Idén Gerencsér Tiborra, a Szombathelyi Szabadidő Szövetség örökös, tiszteletbeli elnöke esett a döntéshozók választása. Az elismerés átadásakor elhangzott, hogy „Gerencsér Tibor nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező sportvezető. A különféle sportágakat számos választott tisztségben szolgálta összességében 50 éven keresztül. Szombathely sportéletének közismert tagjaként nagy tiszteletet és megbecsülést szerzett szűkebb hazájában és országszerte egyaránt. A szabadidősport mellett labdarúgásban, tekében, lövészetben és számos további sportágban hálásak neki munkájáért. Idén – tekintettel sok évi fáradtságos munkájára – átadta a képzeletbeli váltóbotot utódjának.”

– Természetesen tudtam arról, hogy díjaznak a szövetség év végi közgyűlésén, mégis amikor szólítottak, amikor átvettem az elismerést, elérzékenyültem – árulta el Gerencsér Tibor. – Kereken 50 éve dolgozom a közért, Szombathely és Vas megye sportjáért – gyorsan elröppent ez a fél évszázad. Öröm volt ez a munka – amit nem is tekintek munkának, inkább szenvedélynek, hivatásnak. Megtisztelő, hogy az országos szövetség által adható legmagasabb kitüntetéssel ismerték el a mögöttem hagyott 50 mozgalmas évet.

Gerencsér Tibor 1972-ben – 25 évesen – kapcsolódott be aktívan Szombathely sportéletébe, mint a városi labdarúgó-szövetség sportaktívája, amelynek előbb elnökségi tagja lett, majd később főtitkárrá, 1978-ban pedig elnökké választották. Aztán 1996-ban alapító tagja volt a most is sikerrel működő, a városi szabadidős versenyrendszert koordináló Szombathelyi Szabadidősport Szövetségnek – a kezdetek óta ő volt az elnöke. 1990-ben lett tagja a Vas Megyei Labdarúgó Szövetségnek, amelyben 2001-től tíz éven keresztül a főtitkári teendőket is ellátta, majd nyugdíjba vonulásáig a versenybizottság elnökeként tevékenykedett. Érdekesség, hogy 2002 és 2006 között a városi sportbizottság tagjaként segítette az önkormányzat munkáját.

Gerencsér Tibor a sport területén végzett kiemelkedő tevékenységéért már több elismerésben részesült. 2003-ban megkapta a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium Dicsérő Oklevelét. 2006-ban Szombathely önkormányzata a Pünkösty Csaba-díjjal tüntette ki. 2009-ben átvehette a Magyar Labdarúgásért Érdemérem bronz fokozatát. 2010-ben Vas Megye közgyűlése jutalmazta az „Önkormányzat Szolgálatáért Kitüntető Oklevele és Emlékplakettje Sport Tagozata” díjjal. 2013-ban a Szombathely közgyűlése Szombathely Sportjáért Életműdíjjal ismerte el munkásságát. Ez a veretes lista bővült most a „Lakosság Sportjáért” kitüntetéssel.

– Minden elismerés kedves a szívemnek, mindegyik által visszajelzést kaptam arról, hogy jól végzem a munkámat – mondta Gerencsér Tibor. – De ha mégis rangsorolnom kellene, akkor Szombathely közgyűlése által adományozott Életműdíjamra, és a Magyar Szabadidősport Szövetségtől most frissen kapott díjra vagyok a legbüszkébb. De az évek elszálltak. December 6-án betöltöttem a 75. évet, betegséggel is bajlódom, ezért az esztendő végén felhagyok az aktív munkával – ha igényt tartanak a kapcsolatrendszeremre, a tapasztalatomra, segítek. Örömteli, hogy az utódom, Táncsics András személyében jó kezekbe került a Szombathelyi Szabadidő Szövetség sorsa!