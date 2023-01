Tatabányai RSE–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (17, 4, 7). Tatabánya, 50 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Farkas L., Barabás B.

SZoESE: Egyed-Halmosi, Kóbor, Lajos, Kiss L., Szabó R., Szalai Cs. Csere: Fülöp, Tauker, Trasca. Edző: Bodzer Attila.

A 12 fős szombathelyi keretből csat kilencen tudtak elutazni Tatabányára. A SZoESE az első szettben magabiztos játékkal rukkolt elő, ám a végjátékban a bírók segítségével a hazai csapat behúzta az etapot. A második játékrész elején ismét a vasi lányok irányítottak, ám lendületük nem tartott sokáig, a nyitásfogadási problémák megpecsételték a sorsukat. Az utolsó etapban sánc hiányában és a nyitásfogadás hibák következtében elvesztette ezt a szettet is a SZoESE, ezzel együtt a meccset is.

Röpisuli Sportegyesület–Haladás VSE 0:3 (-8, -23, -26). Ajka, 30 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Farkas L., Mezőffy Zs. T.

HVSE: Kőrösi, Zoltán, Héjj, Marton, Horváth B., Németh A. Csere: Rudolf, Avas, Hütter, Varga N. Edző: dr. Mucsi Péter.

Nehéz meccsre számított a Haladás, mivel a téli szünet után még nincs igazán ereje teljében, ennek ellenére szépen hozta az Ajka elleni derbit. Ugyan 14 játékost nevezett a HVSE trénere a meccsre, de számos fontos hiányzója volt a szombathelyieknek. Jól kezdett a Hali, amelynek nyitásai elbizonytalanították a Röpisulit. Remekül összedolgoztak a centerek és a feladók, ám azért akadtak hullámvölgyek vendég oldalon, amit próbált ugyan kihasználni az Ajka, de nem járt sikerrel. A végjáték szoros csatát hozott, amelyet végül Marton Gabriella remek nyitásai zártak le. A Haladás nyitásai és a centerjátéka biztató volt a jövőre nézve, viszont a védekezésen és a nyitásfogadásokon van még mit csiszolni.

Szombathelyi Egyetemi SE–Kecskeméti RC 3:2 (-17, 19, -23, 20, 13). Szombathely, Horvát Oktatási Központ, 30 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Mezőffy E. A., Takács Á.

SZoESE: Szabó G., Konetsny, Sólymos, Deres, Kudron, Horváth Á. Csere: Biró B., Kovács Á. Játékos-edző: Szabó Gábor.

Két edzőmeccset is játszott a SZoESE férfi együttese, így megfelelően hangolt az éllovas Kecskemét elleni összecsapásra. A téli szünetben Sólymos Péter személyében pedig egy rutinos játékossal is gyarapodott a keret. A Kecskemét legerősebb csapatával érkezett, nem vette félvállról a meccset, ennek ellenére a szombathelyiek végig egyenrangú ellenfelei voltak a listavezetőnek, akit végül meg is vertek. Hiába került kétszer is szettelőnybe az alföldi alakulat, a vasiak óriási lelki erőről tettek tanúságot, amikor előbb egyenlítettek, majd megfordították a találkozót.

Gödöllői RC–Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (10, 23, 22). Szombathely, Horvát Oktatási Központ, 30 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Mezőffy E. A., Takács Á.

SZoESE: Szabó G., Biró B., Sólymos, Deres, Kudron, Horváth Á. Csere: Lang, Konetsny, Magyar Z., Kovács Á. Játékos-edző: Szabó Gábor.

Ahogyan az várható volt, az ötszettes Kecskemét elleni bravúrgyőzelem rengeteget kivett a SZoESE játékosaiból, akik az amúgy hozható Gödöllő elleni találkozót elveszítették. A 3:0-ás vereség simának tűnhet, ám nem volt az, hiszen a második és harmadik játékrészben kevésen múlt a házigazda szettgyőzelme.