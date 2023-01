Ritka nagy lehetőség adódott a Sportiskola úszója, Kalmár Alíz és testvére, Laura előtt. Alíz tavaly tavasszal az Úszó Országos Bajnokság 100 méteres mellúszásban megszerezte Szombathely úszósporttörténetében az első felnőtt bajnoki aranyérmet, és Laura is folyamatos fejlődést mutatott az év során.

– Ellátogatott hozzánk decemberben a Fresno State University California vezetőedzője, aki felmérte, hogy mire is képesek a Kalmár-lányok – avatott be a részletekbe Budavári István, a Szombathelyi Sportiskola úszó szakosztályának vezetője. – Alíz mellett Laura is szeretett volna kijutni az amerikai egyetemre, amelynek ösztöndíjprogramján belül 100 százalékos mértékben finanszírozzák a diákok tanulmányait. Alíz a tavalyi rövidpályás ob-n gyönyörűen hozta a döntős eredményeket és nagy örömünkre Laura is B döntős időt tudott úszni két számban is, 100 méter mellen jött 1.13-at, míg 200 vegyesen 2.24 körül csapott a célba. Ez az egyetemen már 75 százalékos időnek felel meg a yardos medencében. Visszatérve a kaliforniai egyetem vezetőedzőjének felmérésére, Alíz mellett Laura is kiérdemelte az ösztöndíjat, így mindketten lehetőséget kaptak, hogy a Fresno State University California tanulói és sportolói legyenek.

A Kalmár-lányok január 13-án, pénteken több mint 11 ezer kilométer megtétele után szerencsésen megérkeztek Kaliforniába. Budavári István elmondása szerint előbb is kiutazhattak volna, ám előbb újfent be kellett magukat oltatni Covid ellen, illetve az oltást követően két hétnek kellett eltelnie ahhoz, hogy útra kelhessenek. Szakemberek egybehangzó vélekedése alapján 100 középiskolás korban versenyző (amerikai) úszó közül egy tud bekerülni az amerikai egyetemi bajnokság legelőkelőbb D1 mezőnyébe. És 100 már odakerült versenyző közül egy az, aki ezt 100 százalékos sport ösztöndíjasként tudja kiérdemelni – átlagosan.

– Alíz és Laura célja Kaliforniában a tanulás és az edzés nyolc féléven keresztül – fogalmazott a szakosztályvezető. – Azt nem tudom még, milyen tantárgyakat választottak, de az elképzelés az volt, hogy Alíz az edzői pálya felé orientálódik, Laura pedig a dietetikus szakot választja. Úgy egyeztünk meg az egyetem vezetőedzőjével, hogy a lányok a tavaszi április 19-i kaposvári felnőtt ob-re hazajöhetnek. Örülök neki, hogy élni tudtak ezzel a lehetőséggel, mert valljuk be, az úszásból nehezen lehet megélni itthon, tanulni kell mellette.

Budavári István abban bízik, hogy továbbra is nyitva lesz az uszoda számukra, ugyanis ez alapfeltétele az idei tervek, célok elérésének. A SZoSI fiataljai tavaly minden hazai bajnokságon szereztek pontot, az úszó szakosztály vezetője reméli, hogy ez idén sem lesz másképp.

– Ami erősebb lesz, az a diákolimpia, hiszen ez egy régiós verseny lesz – ismertette a tréner. – Összevonnak három dunántúli régiót, és onnét juthat majd be az országos döntőbe a legjobb három helyezett. Úgy számolok, hogy a tavalyi eredményeket tudjuk hozni, sőt, remélhetőleg a Kalmár-lányok megtalálják számításaikat Kaliforniában, fejlődnek még, és velük előre lehet lépni. Nagyot lépett előre az előző esztendőben Davanzo Nikol, Bozsodi Máté, Pozsonyi Koppány és Papp Kristóf, ők négyen ott vannak az élvonalban. Volt egy meglepetés ember is Molnár Patrik személyében, aki fel tudott zárkózni a ranglista első négy helyezettje közé, hasonlóan Kalmár Alízhoz 50, 100, és 200 mellen.