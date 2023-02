Galamb Csaba és a lánya, Galamb Orsolya közel két évtizedig irányították a Büki Testedzők Körét (BTK). Orsolya 2014-2022 között volt a klub harmincegyedik elnöke. Ráadásul az első női vezető.

- Mozgalmas volt ez a nyolc év, teljes embert kívánt az öt szakosztályt összefogni, a sportkört irányítani – emlékezett vissza Orsolya. – Tavaly év végén úgy döntöttem, hogy átadom az elnöki posztot, az újabb 4 éves ciklust elnökként már nem vállaltam. Bár a váltás 2022-ben megtörtént, jogerősen a közelmúltban lett elnök Keve Szabolcs.

– A munkát társadalmi megbízatásként láttam el. Hétközben intéztem az egyesület ügyeit, igyekeztem megteremteni a szakosztályok működtetéséhez az anyagi hátteret. Hétvégén rengeteget utaztunk, hiszen akkor voltak a versenyek, a bajnoki fordulók. Sok energiát kivett belőlem. Persze örömmel végeztem ezt a feladatot is, de úgy éreztem, hogy a turizmusban érdekelt családi vállalkozásban is szükség lenne rám. Nem mellesleg a családommal is szeretnék több időt elölteni.

Orsolya nem szakadt el teljesen a sportvezetéstől, tagja maradt a tizenegy fős elnökségnek; a veje pedig a labdarúgó-utánpótlás munkáját segíti.

- Amikor 2014-ben átvettem az elnökséget, teljesen újjá kellett szervezni a labdarúgást. Ez komoly feladat volt – folytatta. – Ma ott tartunk, hogy az U7-es korosztálytól, az U19-ig vannak utánpótlás csapataink. A mostani edző dolga az volt, hogy a tavaszi időszakra megerősítse a megyei első osztályban játszó keretet. Az elmúlt években adtuk át az edzőpályánkat, ezzel pedig tovább bővültek az edzési lehetőségek. Nagy eredmény volt az is, hogy a három szakosztály már külön autóbusszal is rendelkezik. 2020-ban ünnepeltük az egyesület fennállásának századik évfordulóját. Erre az alkalomra egy könyvet is összeállítottunk. Továbbra sem tettünk le a nagy elképzelésünkről, hogy az Európa úton, a fürdő közelében megépüljön a minden igényt kielégítő sportkomplexum, továbbá megújuljon a labdarúgópálya kiszolgáló épülete. Ezzel pedig újabb lökést adhatunk a sportturizmusnak. A tervek már elkészültek, bízunk benne, hogy meg is valósulhatnak a beruházások.

Bükön nagy hagyománya van a kézilabdának; a csapat az idei bajnokságban is nagyon jól szerepel, lehetséges, hogy a bajnokság végén a dobogóra állhat, hiszen jelenleg is veretlenül vezeti a tabellát. Galamb Orsolyán ez nem múlik, eddig is segítette munkájukat, most pedig a lelátóról buzdítja tovább a kéziseket, ahol egyébként a lánya is játszik.